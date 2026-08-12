Юрист и адвокат блогера Саши Митрошиной получили по четыре года колонии за хищение у нее средств

Савеловский суд Москвы приговорил адвоката Алису Волхову и налогового юриста Ольгу Гольцеву к четырем годам колонии общего режима по делу о хищении денег у блогера Александры Митрошиной, известной как Матерь Бложья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд признал обеих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, Волхова и Гольцева похитили у Митрошиной 41 млн рублей. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.

Волховой также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска Митрошиной и постановил взыскать с осужденных около 41 млн рублей.

О предполагаемом хищении Митрошина рассказала правоохранительным органам во время расследования уже ее собственного уголовного дела. Изначально блогера обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 172 млн рублей, однако впоследствии эту часть дела прекратили еще на стадии следствия.

По словам Митрошиной, в 2024 году Волхова и Гольцева убедили ее передать им в общей сложности более 68 млн рублей. В частности, юристки якобы обещали помочь избежать принудительного списания денег налоговой службой, а также добиться исключения блогера из несуществующих черных списков Интерпола и администрации президента России.

Еще более 12 млн рублей Митрошина, по ее словам, передала за оформление гражданства Вануату — островного государства в южной части Тихого океана. Часть денег была перечислена на счет ИП Волховой как плата за услуги медиации.

При этом уголовное дело самой Митрошиной закончилось обвинительным приговором уже по другой статье. 18 июня 2026 года суд признал ее виновной в отмывании более 127 млн рублей преступных доходов и назначил три года лишения свободы условно. Суд также постановил конфисковать ее имущество на сумму более 115 млн рублей.

Обвинение сочло наказание Митрошиной чрезмерно мягким и обжаловало приговор.