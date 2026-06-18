Блогершу Александру Митрошину приговорили к 3 годам условно по делу об отмывании денег

Блогершу Александру Митрошину приговорили к 3 годам колонии условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании 127 млн рублей. Как передает РИА «Новости», суд также постановил конфисковать у нее 115 млн рублей.

Прокуратура запрашивала для Митрошиной 3 года колонии и штраф в 900 тысяч рублей.

Уголовное дело против Митрошиной завели в 2023 году. По версии следствия, она не уплатила налогов на 127 млн рублей и легализовала эти деньги, купив на них недвижимость. В мае 2023 года Митрошина заявила, что погасила задолженность перед налоговой. Блогершу задержали в марте 2025 года в Сочи, куда она прилетела из Дубая. Ее отправили под домашний арест.

Александра Митрошина — российский блогер, известная в сети как «Матерь Бложья». У ее страницы в Instagram около 2,4 млн подписчиков. Она продает курсы по раскрутке и продажам в социальных сетях.