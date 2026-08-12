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Доцента Европейского университета в Петербурге задержали за донаты ФБК. Ему вменяют «финансирование терроризма» — Baza

The Insider
Игорь Зайцев. Фото: соцсети

Игорь Зайцев. Фото: соцсети

Доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Игоря Зайцева задержали за донаты ФБК. Как сообщает Baza, в отношении него заведено дело о «финансировании терроризма». У Зайцева прошел обыск.

По версии следствия, в 2021–2022 годах доцент не менее семи раз перечислял деньги проектам Алексея Навального. Зайцев не отрицает, что переводил донаты. По словам доцента, он поддерживал лично Алексея Навального, «потому что полагал, что его антикоррупционная деятельность является благом». На вопрос, продолжал ли он переводить донаты ФБК после признания фонда «экстремистской организацией», Зайцев ответил: «Скорее всего, нет».

Российский суд признал ФБК «экстремистской организацией» в июне 2021 года. В ноябре 2025 года американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation, Inc) было признано «террористической организацией».

Это уже второй случай за последний месяц, когда уголовное дело возбуждают против преподавателя ЕУСПб. Ранее бывшего научного сотрудника университета Михаила Турченко обвинили в распространении «фейков» про российскую армию. По данным «Новой газеты», Турченко уехал из России еще в 2022 году.

Игорю Зайцеву 58 лет, он кандидат философских наук, доцент, сотрудник Центра практической философии «Стасис» ЕУСПб.

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