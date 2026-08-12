За поставки некачественных консервов в армию арестованы три бизнесмена. По делу проходит экс-глава продовольственного управления Минобороны

Бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Виктор Таразевич и два директора ООО «Нармяспром» арестованы по делу о поставках некачественных консервов для армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как рассказали в правоохранительных органах, ущерб в настоящее время оценивается примерно в миллиард рублей.

Уточняется, что речь идет о гендиректоре компании «Нармяспром» Алексее Баранове и коммерческом директоре организации Дмитрии Вислобокове. Кроме того, по делу о поставках консервов арестован предприниматель Дмитрий Мизгир, которого этапировали из Беларуси. Таразевич находится под стражей с июня, но подробности выдвинутых против него обвинений тогда не сообщались.

Как пишет «Фонтанка», тушенка производилась на связанном с «Нармяспромом» мясокомбинате «Селятино» в подмосковном Наро-Фоминске. По данным следствия, в нее добавляли крахмал, обрезки свиных туш и другие добавки, запрещенные по стандартам. В 2024–2025 годах 170 тонн этих некачественных консервов были поставлены в подразделения группировок «Запад», «Восток», «Юг» и «Центр» и на Черноморский флот.

Telegram-канал «МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости» пишет, что в 2025 году Таразевич получил 10 млн рублей за то, что поспособствовал увеличению объемов поставок в армию продукции МПК «Селятино» и компании «Нармяспром».