На крупнейшем действующем НПЗ Ливии загорелся резервуар с 4,5 млн литров бензина после атаки неопознанных дронов

Серия ударов беспилотников по нефтяному комплексу в ливийском городе Эз-Завия привела к пожару на резервуаре, в котором находилось около 4,5 млн литров бензина, — емкость загорелась и обрушилась. Резервуар принадлежит компании Brega Petroleum Marketing, отвечающей за снабжение Ливии горючим. Пожарные продолжали тушить огонь 11 августа днем, как рассказали Reuters двое инженеров предприятия.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что может объявить форс-мажор и полностью остановить завод, если атаки на нефтяные объекты в городе продолжатся. Третий по счету удар дрона корпорация зафиксировала в выходные и в понедельник — беспилотник ударил по цеху смешивания и розлива масел, который эксплуатирует Zawiya Oil Refining Company, и упал рядом с главным резервуаром и трубопроводной сетью. Жертв и материального ущерба там не зафиксировали. Атаки пришлись также на опреснительную установку в составе комплекса.

Сам НПЗ, крупнейший из действующих в стране, пожар не повредил, рассказали Reuters инженеры. Поставки топлива и бензина не нарушены, подтвердили агентству трое сотрудников Brega. Соседние с загоревшимся резервуары опустошили, чтобы не дать огню распространиться, а остальные емкости охлаждали, по словам представителя компании.

Отмечается, что ответственность за удары никто не взял, власти не назвали предполагаемых исполнителей. Ливия расколота между конкурирующими группировками с момента свержения Муаммара Каддафи 15 лет назад, и Эз-Завия неоднократно становилась ареной вооруженных столкновений, из-за которых НПЗ приходилось останавливать, — последний раз на несколько дней в мае. Завод мощностью 120 тысяч баррелей в сутки расположен примерно в 40 км к западу от Триполи и связан с месторождением «Шарара», дающим 300 тысяч баррелей в сутки. Крупнейший в стране НПЗ в Рас-Лануфе простаивает с 2013 года.

Как пишет Reuters, Ливия обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке, но из-за многолетней нестабильности добыча постоянно прерывается и остается ниже довоенного уровня в 1,6 млн баррелей в сутки. В июне показатель поднялся до 1,44 млн баррелей — максимума с 2013 года.

В то же время известно, что в Ливии именно около города Эз-Завия по договоренности с правительством Абдельхамида Дбейбы находятся более 200 украинских офицеров и военных специалистов, а военная база с выходом к морю используется для запуска воздушных и морских беспилотников.

Как отметила в комментарии The Insider востоковед Марианна Беленькая, в местных ливийских пабликах распространяется неподтвержденная версия, что по меньшей мере один дрон принадлежал силам Мухаммеда Бахруна по прозвищу аль-Фар и был запущен с базы «Радар аль-Харша»: