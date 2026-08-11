ЦБ предложил допустить Bitcoin, Ethereum и USDT к торгам на российских биржах

Банк России предложил допустить Bitcoin, Ethereum и Tether USDT к публичному обращению на российских биржах. Эти три актива вошли в проект перечня, опубликованный регулятором для обсуждения.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у посредников — брокера, криптообменника или управляющего. Ограничение будет рассчитываться отдельно по покупкам через каждого из них, а не совокупно по всем площадкам.

Неквалифицированным инвесторам будут доступны только три криптовалюты из перечня ЦБ. Квалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать все активы, допущенные к торгам на биржевом и внебиржевом рынках. Перед совершением сделок всем инвесторам придется пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптоактивы.

В законе «О цифровых валютах и цифровых правах» установлены высокие пороги для включения криптовалюты в общедоступный перечень. Ее средняя рыночная капитализация за два предшествующих года должна превышать 5 трлн рублей, а среднедневной объем торгов — 1 трлн рублей. Кроме того, данные о цене актива должны раскрываться не менее пяти лет, хотя совет директоров ЦБ сможет временно допускать к торгам и не соответствующие этим требованиям валюты.

В перечень не попал созданный в феврале 2025 года рублевый стейблкоин A7A5. Накануне глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков сообщил, что оборот этой криптовалюты с момента запуска приблизился к $140 млрд, а сам A7A5 стал крупнейшим в мире недолларовым стейблкоином. Однако из-за своего возраста он не может соответствовать требованию о пятилетней истории ценообразования.

В то же время в перечень вошел привязанный к доллару USDT, эмитент которого способен дистанционно замораживать токены в кошельках. В марте 2025 года компания Tether заблокировала кошельки российской криптобиржи Garantex, где хранилось более 2,5 млрд рублей, после чего площадка приостановила работу. К февралю 2026 года Tether, по данным самой компании, заморозила USDT примерно на $4,2 млрд из-за предполагаемой связи их владельцев с незаконной деятельностью.

Закон о цифровых валютах Госдума приняла в июле, а 4 августа его подписал Владимир Путин. Его основные положения вступят в силу 1 сентября и в общем случае сохранят запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой внутри России. Замечания к проекту ЦБ принимаются до 24 августа, после чего документ может быть изменен.