Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82.61

EUR

95.29

OIL

88.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

89

 

 

 

 

 

Новости

ЦБ предложил допустить Bitcoin, Ethereum и USDT к торгам на российских биржах

The Insider
Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Банк России предложил допустить Bitcoin, Ethereum и Tether USDT к публичному обращению на российских биржах. Эти три актива вошли в проект перечня, опубликованный регулятором для обсуждения.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у посредников — брокера, криптообменника или управляющего. Ограничение будет рассчитываться отдельно по покупкам через каждого из них, а не совокупно по всем площадкам.

Неквалифицированным инвесторам будут доступны только три криптовалюты из перечня ЦБ. Квалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать все активы, допущенные к торгам на биржевом и внебиржевом рынках. Перед совершением сделок всем инвесторам придется пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптоактивы.

В законе «О цифровых валютах и цифровых правах» установлены высокие пороги для включения криптовалюты в общедоступный перечень. Ее средняя рыночная капитализация за два предшествующих года должна превышать 5 трлн рублей, а среднедневной объем торгов — 1 трлн рублей. Кроме того, данные о цене актива должны раскрываться не менее пяти лет, хотя совет директоров ЦБ сможет временно допускать к торгам и не соответствующие этим требованиям валюты.

В перечень не попал созданный в феврале 2025 года рублевый стейблкоин A7A5. Накануне глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков сообщил, что оборот этой криптовалюты с момента запуска приблизился к $140 млрд, а сам A7A5 стал крупнейшим в мире недолларовым стейблкоином. Однако из-за своего возраста он не может соответствовать требованию о пятилетней истории ценообразования.

В то же время в перечень вошел привязанный к доллару USDT, эмитент которого способен дистанционно замораживать токены в кошельках. В марте 2025 года компания Tether заблокировала кошельки российской криптобиржи Garantex, где хранилось более 2,5 млрд рублей, после чего площадка приостановила работу. К февралю 2026 года Tether, по данным самой компании, заморозила USDT примерно на $4,2 млрд из-за предполагаемой связи их владельцев с незаконной деятельностью.

Закон о цифровых валютах Госдума приняла в июле, а 4 августа его подписал Владимир Путин. Его основные положения вступят в силу 1 сентября и в общем случае сохранят запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой внутри России. Замечания к проекту ЦБ принимаются до 24 августа, после чего документ может быть изменен.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  5. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте