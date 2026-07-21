Госдума приняла закон о криптовалютах: платить ими за товары и услуги запрещено, частные инвесторы должны пройти тест

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах», регулирующий оборот криптовалют, сообщается на сайте Думы. Теперь документ будет рассмотрен Советом Федерации. Предположительно, закон вступит в силу 1 сентября.

Как пишет РБК, закон был принят 340 голосами при 5 воздержавшихся. Закон определяет следующие основные правила обращения криптовалют.

Запрещено оплачивать криптовалютами товары, работу, услуги, информацию, авторские права и прочее, кроме ценных бумаг и других криптовалют и рекламы такого способа платежа. Из этого правила есть исключения: допускается оплата в криптовалюте по внешнеторговым договорам (заключенным между резидентом РФ и нерезидентом). Майнить криптовалюту разрешается ИП и юрлицам, внесенным в специальный реестр. Физлица тоже могут этим заниматься, но не выходя при этом за лимиты энергопотребления, установленные правительством. Легально торговаться на российских биржах могут только криптовалюты с высокой капитализацией и ликвидностью, а также длительной историей ценообразования. Под эти требования подходят биткоин, эфириум и стейблкоин USDT. Закон определяет порядок взаимодействия участников крипторынка: бирж, брокеров, инвесторов, эмитентов цифровых прав (акций и других ценных бумаг), криптодепозитариев. В частности, для неквалифицированных инвесторов будут ограничены максимальный размер портфеля и доступные криптоактивы, а если такой инвестор все же вложится в актив, который не должен быть ему доступен, последствия лягут на биржу. Физлица, которые хотят совершать сделки более чем на 300 тысяч рублей в год, обязаны пройти тестирование. Определяется также порядок работы криптообменников.

В апреле этого года правительство одобрило законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты без регистрации или лицензии ЦБ. За базовый состав преступления предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение сроком до 4 лет. Если деяние совершено организованной группой либо связано с особо крупным ущербом или доходом, наказание может вырасти до 7 лет лишения свободы. Порог крупного ущерба установлен на уровне 3,5 млн рублей, особо крупного — 13 млн рублей. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Как ранее писал The Insider, кроме регулирования криптовалюты, российский ЦБ разрабатывает и собственный аналогичный инструмент — цифровой рубль. От биткоина он будет отличаться централизованным оборотом: по сути, любую транзакцию с использованием цифрового рубля ЦБ сможет отменить единоличным решением.