Китайская ракета-носитель взорвалась после старта. Это уже четвертая авария при запуске в Китае в этом году и антирекорд среди всех стран

Ракета-носитель Long March 7A взорвалась вскоре после старта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань (юг Китая). Если проблема пуска окажется в двигателях, это может отразиться на сроках других запусков в стране, говорит аналитик.
Пуск произошел вечером (около 20:02) по времени Пекина, в понедельник, 10 августа. Ракета взорвалась в воздухе всего через 85 секунд после старта.
Long March 7A должна была вывести на орбиту спутник связи Zhongxing-4B («Чжунсин-4Б»). Взрыв произошел еще до того, как первая ступень ракеты отделилась и спутник взорвался.
Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что во время полета произошла «нештатная ситуация», которая и спровоцировала взрыв. Сейчас проводится расследование, чтобы установить ее причины. Однако подробности инцидента скорее всего будут засекречены из-за военного статуса спутника, считает аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. Саму аварию он называет «крайне необычной»:
«По доступным видео запуска видно, как перед или даже во время прохождения зоны максимальных динамических нагрузок (Max Q) буквально ломается переходная секция между второй и третьей ступенью. После чего начинается пожар в верхней части ракеты (горит ступень с водородом), а через несколько секунд взрывается и сама центральная ступень с боковыми ускорителями. Скорее всего, к этому моменту ее подорвала автоматика.
Подобные аварии встречались на заре космической гонки в середине прошлого века, но сейчас это вызывает удивление. Тем более для ракеты, у которой это был 18-й запуск».
Эксперт допускает, что причиной инцидента могли стать как брак при производстве, так и ошибки в планировании полета. Проблемы могли быть и с двигателями YF-100 на центральной ступени. При этом данный двигатель — один из самых распространенных среди используемых для китайских ракет, и неисправность в нем может повлиять на сроки других запусков в стране.
«В Китае ежегодно происходит по несколько аварий ракет, в первую очередь из-за высокого темпа по увеличению числа пусков и ввода в эксплуатацию новых систем. В текущем году это уже четвертая авария — антирекорд среди всех стран», — резюмирует аналитик.
Для Китая это действительно четвертый неудачный пуск в этом году. Еще 17 января потерпели неудачу сразу два пуска. В начале апреля катастрофой закончился запуск ракеты Tianlong-3, которая, по задумке, должна стать китайским ответом многоразовой Falcon 9.
Для проекта Long March 7A эта неисправность стала второй с момента первого полета подобной ракеты в марте 2020 года: тогда миссия тоже провалилась. В общей сложности это 18-й запуск.