Китайская ракета-носитель взорвалась после старта. Это уже четвертая авария при запуске в Китае в этом году и антирекорд среди всех стран

Эксперт допускает, что причиной инцидента могли стать как брак при производстве, так и ошибки в планировании полета. Проблемы могли быть и с двигателями YF-100 на центральной ступени. При этом данный двигатель — один из самых распространенных среди используемых для китайских ракет, и неисправность в нем может повлиять на сроки других запусков в стране.

«В Китае ежегодно происходит по несколько аварий ракет, в первую очередь из-за высокого темпа по увеличению числа пусков и ввода в эксплуатацию новых систем. В текущем году это уже четвертая авария — антирекорд среди всех стран», — резюмирует аналитик.

Для Китая это действительно четвертый неудачный пуск в этом году. Еще 17 января потерпели неудачу сразу два пуска. В начале апреля катастрофой закончился запуск ракеты Tianlong-3, которая, по задумке, должна стать китайским ответом многоразовой Falcon 9.

Для проекта Long March 7A эта неисправность стала второй с момента первого полета подобной ракеты в марте 2020 года: тогда миссия тоже провалилась. В общей сложности это 18-й запуск.