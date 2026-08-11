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Новости

Китайская ракета-носитель взорвалась после старта. Это уже четвертая авария при запуске в Китае в этом году и антирекорд среди всех стран

The Insider
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Ракета-носитель Long March 7A взорвалась вскоре после старта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань (юг Китая). Если проблема пуска окажется в двигателях, это может отразиться на сроках других запусков в стране, говорит аналитик. 

Пуск произошел вечером (около 20:02) по времени Пекина, в понедельник, 10 августа. Ракета взорвалась в воздухе всего через 85 секунд после старта. 

X (Twitter)https://twitter.com/CNSpaceflight/status/2086832539805929668

Long March 7A должна была вывести на орбиту спутник связи Zhongxing-4B («Чжунсин-4Б»). Взрыв произошел еще до того, как первая ступень ракеты отделилась и спутник взорвался.  

Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что во время полета произошла «нештатная ситуация», которая и спровоцировала взрыв. Сейчас проводится расследование, чтобы установить ее причины. Однако подробности инцидента скорее всего будут засекречены из-за военного статуса спутника, считает аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. Саму аварию он называет «крайне необычной»:

«По доступным видео запуска видно, как перед или даже во время прохождения зоны максимальных динамических нагрузок (Max Q) буквально ломается переходная секция между второй и третьей ступенью. После чего начинается пожар в верхней части ракеты (горит ступень с водородом), а через несколько секунд взрывается и сама центральная ступень с боковыми ускорителями. Скорее всего, к этому моменту ее подорвала автоматика.

Подобные аварии встречались на заре космической гонки в середине прошлого века, но сейчас это вызывает удивление. Тем более для ракеты, у которой это был 18-й запуск». 

X (Twitter)https://twitter.com/CNSpaceflight/status/2086853047838470536

Эксперт допускает, что причиной инцидента могли стать как брак при производстве, так и ошибки в планировании полета. Проблемы могли быть и с двигателями YF-100 на центральной ступени. При этом данный двигатель — один из самых распространенных среди используемых для китайских ракет, и неисправность в нем может повлиять на сроки других запусков в стране. 

«В Китае ежегодно происходит по несколько аварий ракет, в первую очередь из-за высокого темпа по увеличению числа пусков и ввода в эксплуатацию новых систем. В текущем году это уже четвертая авария — антирекорд среди всех стран», — резюмирует аналитик. 

Для Китая это действительно четвертый неудачный пуск в этом году. Еще 17 января потерпели неудачу сразу два пуска. В начале апреля катастрофой закончился запуск ракеты Tianlong-3, которая, по задумке, должна стать китайским ответом многоразовой Falcon 9.

Для проекта Long March 7A эта неисправность стала второй с момента первого полета подобной ракеты в марте 2020 года: тогда миссия тоже провалилась. В общей сложности это 18-й запуск. 

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