Петербургские кинотеатры показывают «Колобка» в пустых залах, но продолжают ставить десятки сеансов в день — «Ротонда»

В воскресенье, 9 августа, 20 кинозалов Санкт-Петербурга пустовали при показе российского фильма «Колобок». Как выяснило городское издание «Ротонда», на такое количество сеансов не смогли продать ни одного билета.

При этом, как отмечает издание, «Колобка» показывают весь день — в одном из городских кинотеатров в понедельник, 10 августа, насчитали 26 сеансов этого фильма.

«Залы пустые, но сеансы не отменяют, так как кинотеатры боятся, что потом прокатчики не дадут достаточно копий „Простоквашино“ и „Чебурашки“, а это большие потери в деньгах», — рассказал источник «Ротонды» из крупной сети кинотеатров. По его словам, прокатчики рассчитывали на «пустое» прокатное окно, поскольку ради «Колобка» перенесли российскую премьеру нового «Человека-паука». Это, однако, не помогло российской картине. «Когда увидели, что билеты никто не покупает, начали предлагать спецпоказы с актерами. Это началось только через неделю после релиза, хотя обычно делают до», — добавил собеседник издания.

«Такие дела» пишут, что аналогичная ситуация наблюдается и в других российских городах — Новосибирске, Краснодаре, Великом Новгороде. Как сообщает красноярский новостной портал «Прима», местный кинотеатр «Луч» снял «Колобка» с проката. «Условия проката правообладателя не сошлись с нашим представлением о качестве фильма и об очень спорном возрастном ограничении 6+. И решили мы, чтобы никого не пугать, не катать этого красавчика», — заявила администрация кинотеатра.

Согласно данным Фонда кино, фильм «Последний богатырь. Колобок», вышедший в прокат 6 августа, собрал за первые четыре дня 245 млн рублей (менее $3 млн).

Вскоре после премьеры стало известно, что телеканал «Россия-24» подал заявления в московскую прокуратуру и Следственный комитет из-за «травли» в соцсетях создателей картины «Колобок». Как заявлялось, режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв получают угрозы и пожелания смерти. Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждал, что возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Мировая премьера голливудского фильма «Человек-паук: Новый день» состоялась 29 июля. В России фильм должен был выйти в «серый прокат», однако дистрибьюторы просили кинотеатры отложить его до 20 августа, чтобы «сохранить практику выпуска крупных российских фильмов в летний сезон».