Редакция «России-24» обратилась в прокуратуру и СК в связи с травлей создателей фильма «Колобок». Заведено уголовное дело

Правовая редакция телеканала «Россия-24» подала заявления в московские прокуратуру и Следственный комитет из-за травли в соцсетях создателей российского фильма «Колобок». Об этом накануне написал начальник службы выпуска правовых программ телеканала Эдуард Петров. Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

В своем посте в Telegram-канале Петров утверждает, что ситуация с критикой фильма очень быстро превратилась в «полноценное поле битвы»:

«Недовольство качеством контента смешалось с хейтом, угрозами и откровенным беспределом в сети. Создатели фильма — режиссёр Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество».

Петров добавляет, что правовая редакция «России-24» подала заявления в столичные прокуратуру и СК с просьбой «разобраться» и «установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона». ВГТРК, в состав которой входит телеканал, была одним из спонсоров картины.

Фильм «Последний богатырь. Колобок» вышел в прокат 6 августа. Он сразу столкнулся с волной критики в соцсетях, а его рейтинг, например, на «Кинопоиске» на момент публикации составляет всего 2,1 по десятибальной шкале.