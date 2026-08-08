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Новости

Редакция «России-24» обратилась в прокуратуру и СК в связи с травлей создателей фильма «Колобок». Заведено уголовное дело

The Insider
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Правовая редакция телеканала «Россия-24» подала заявления в московские прокуратуру и Следственный комитет из-за травли в соцсетях создателей российского фильма «Колобок». Об этом накануне написал начальник службы выпуска правовых программ телеканала Эдуард Петров. Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. 

В своем посте в Telegram-канале Петров утверждает, что ситуация с критикой фильма очень быстро превратилась в «полноценное поле битвы»: 

«Недовольство качеством контента смешалось с хейтом, угрозами и откровенным беспределом в сети. Создатели фильма — режиссёр Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество». 

Петров добавляет, что правовая редакция «России-24» подала заявления в столичные прокуратуру и СК с просьбой «разобраться» и «установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона». ВГТРК, в состав которой входит телеканал, была одним из спонсоров картины. 

Фильм «Последний богатырь. Колобок» вышел в прокат 6 августа. Он сразу столкнулся с волной критики в соцсетях, а его рейтинг, например, на «Кинопоиске» на момент публикации составляет всего 2,1 по десятибальной шкале. 

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В сети также широко обсуждался инцидент, когда Маслов и Журавлёв высмеяли работу электрика Владимира из Москвы, который в комментариях под постом исполнителя главной роли написал, что Колобок «отвратительно нарисован». Режиссер картины нашел Telegram-канал Владимира и раскритиковал его работу, назвав ее «у****ной».

Из-за премьеры российской ленты в серый прокат в России также вовремя не вышел фильм «Человек-паук: Новый день». Сообщалось, например, что ради «Колобка» дистрибьюторы просили кинотеатры не проводить премьеру зарубежного блокбастера до 20 августа, чтобы «сохранить практику выпуска крупных российских фильмов в летний сезон». 

По данным «Осторожно, новости», еще накануне, 7 августа, было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 119 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Сейчас силовики заняты тем, что устанавливают пользователей сети, которые писали негативные отзывы и «угрозы» в адрес создателей фильма. 

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