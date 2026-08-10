ВС РФ днем 10 августа ударили по Запорожью. Пострадали более 20 человек

Удар российские военные нанесли КАБами — корректируемыми авиабомбами. Во всем регионе в результате обесточены около 7,5 тысячи потребителей.

В украинском ГСЧС сообщают, что после атаки на город загорелась крыша одной из пятиэтажек, повреждены несколько домов и нежилых зданий, а также автомобили.

В России утром 10 августа под массированную воздушную атаку попал Нижнекамск (Татарстан). По последним данным, известно о 13 погибших и почти 40 пострадавших.