ВС РФ днем 10 августа ударили по Запорожью. Пострадали более 20 человек

Днем 10 августа Запорожье попало под удар российских управляемых авиабомб. По меньшей мере 24 человека пострадали, сообщили местные власти.
Среди пострадавших — как минимум два ребенка. Это шестилетний мальчик и 10-летняя девочка.
Удар российские военные нанесли КАБами — корректируемыми авиабомбами. Во всем регионе в результате обесточены около 7,5 тысячи потребителей.
В украинском ГСЧС сообщают, что после атаки на город загорелась крыша одной из пятиэтажек, повреждены несколько домов и нежилых зданий, а также автомобили.
В России утром 10 августа под массированную воздушную атаку попал Нижнекамск (Татарстан). По последним данным, известно о 13 погибших и почти 40 пострадавших.