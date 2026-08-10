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Новости

ВС РФ днем 10 августа ударили по Запорожью. Пострадали более 20 человек

The Insider
Фото: ДСНС Запоріжжя / Telegram

Фото: ДСНС Запоріжжя / Telegram

Днем 10 августа Запорожье попало под удар российских управляемых авиабомб. По меньшей мере 24 человека пострадали, сообщили местные власти. 

Среди пострадавших — как минимум два ребенка. Это шестилетний мальчик и 10-летняя девочка. 

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Удар российские военные нанесли КАБами — корректируемыми авиабомбами. Во всем регионе в результате обесточены около 7,5 тысячи потребителей. 

В украинском ГСЧС сообщают, что после атаки на город загорелась крыша одной из пятиэтажек, повреждены несколько домов и нежилых зданий, а также автомобили. 

В России утром 10 августа под массированную воздушную атаку попал Нижнекамск (Татарстан). По последним данным, известно о 13 погибших и почти 40 пострадавших.

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