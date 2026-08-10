Семью «Веселого молочника» Джастаса Уолкера не будут выдворять из России. МВД сообщило об урегулировании ее статуса

Семье американского фермера Джастаса Уолкера, известного как «Веселый молочник», разрешили остаться в России. Об этом он рассказал после встречи с сотрудниками миграционной службы. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что правовой статус членов семьи «урегулирован».

По словам Уолкера, миграционная служба не обнаружила оснований для выдворения, а возникшую ситуацию ему объяснили «недопониманием». При этом конкретных причин первоначального предупреждения фермеру не назвали.

Возможной причиной разбирательства стала просрочка ежегодного подтверждения проживания. Уолкер рассказал, что семья не успела вовремя подать документы из-за отпуска, признала административное нарушение и заплатила штраф. Новых санкций в отношении его родственников вводить не стали.

Сотрудники миграционной службы рекомендовали семье оформить российское гражданство. Сам Уолкер утверждает, что давно получил российский паспорт, однако его жена Ребекка и дети остаются гражданами США и живут в России по виду на жительство. По словам фермера, документы для подачи заявлений на гражданство уже собраны.

Ранее The Insider писал, что 7 августа Уолкер опубликовал видео под названием «Наша семейная трагедия», где рассказал, что по телефону получил предупреждение о возможном аннулировании вида на жительство его семьи. Фермер говорил, что в случае выдворения родственникам дадут несколько дней на отъезд, хотя семья вложила накопления в развитие хозяйства и строительство туристического комплекса на Алтае.

Уолкер впервые приехал в Россию вместе с родителями-миссионерами в 1994 году. После возвращения семьи в США он решил переехать в Россию, а в 2016 году вместе с женой купил землю в Алтайском крае. Известность Уолкеру принес сюжет российского государственного телевидения 2014 года о продовольственном эмбарго. Обсуждая исчезновение импортных продуктов, фермер рассмеялся и произнес ставшую мемом фразу: «Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!»

Несмотря на известность благодаря государственному телевидению, Уолкер критиковал российские власти. В марте 2026 года он обвинил Минсельхоз в бюрократическом давлении и попытках уничтожить малые и средние хозяйства. По словам фермера, после переезда на Алтай он регулярно сталкивался с угрозами проверок, запретами и требованиями, которые приводили к гибели животных.