Семье «Веселого молочника» Джастаса Уолкера аннулировали ВНЖ в России. Сам он заявлял, что у него есть паспорт РФ

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал в своем Telegram-канале, что его семью собираются выдворить из России. В пятиминутном ролике он пожаловался на уведомление из УФМС об аннулировании вида на жительство его семье и заверил, что никто из них не хочет покидать РФ. Уолкер приобрел популярность в 2014 году, когда гостелеканал «Вести» прокомментировал введение президентом России Владимиром Путиным продуктового эмбарго на импорт продовольствия из Евросоюза. Его прозвали «веселым молочником» за громкий смех, который он не смог сдержать во время интервью. Ранее он утверждал, что обладает российским гражданством.
Уолкер опубликовал 7 августа видео «Наша семейная трагедия», в котором рассказал об аннулировании своего ВНЖ и требовании российских властей покинуть страну:
«Мы никак не хотим уезжать из России, это не является нашим желанием. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться. Как я уже сказал, мы в этом году всё, что было на руках, по большому счету вложили в дальнейшую стройку, в этот проект здесь, на Алтае, и это для нас шокирующая новость. Поэтому, пожалуйста, молитесь за нас, пожалуйста, думайте о нас».
В интервью изданию «Борус» Уолкер заявил, что развивает ферму на Алтае уже 10 лет, а в России живет с 1994 года:
«Пока ничего не знаем. Мы живем в глуши, в деревне, и нас самих попросили приехать для разъяснений в понедельник, где дадут уже конкретные бумаги… Я женился в России, дети все родились в России. Честно, просто нет слов».
Американский фермер прославился в 2014 году после сюжета госТВ о российских ответных санкциях на ограничения Евросоюза в связи с аннексией Москвой Крыма и началом войны на Донбассе. Рассуждая о перспективах российской продукции после введения Путиным эмбарго, Уолкер разразился громким смехом, за что и получил прозвище «веселого молочника»:
«Когда разговаривали с покупателями в городе, они говорят: „Зачем мне покупать вашу моцареллу, когда могу итальянскую купить ненамного дороже?“ А сейчас… Зачем, зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра!»
Хотя Уолкер в публичных выступлениях не раз признавался в любви к России, он также критиковал власти за политику в сфере сельского хозяйства. Например, в марте 2026 года он обвинил Минсельхоз в «угрозах, запретах и бюрократическом давлении», а также в цели уничтожить «мелких и средних хозяйственников». Поводом для этого стал массовый забой скота властями весной 2026 года. В 2024 году Уолкер присоединился на Алтае к протесту местных жителей, выступивших против золотодобычи в Солонешенском районе. А еще в 2019 году он призывал к отмене продовольственного эмбарго, поскольку «заградительная политика всегда рождает кратковременный рост, но потом — долгосрочный застой».
Ряд СМИ сообщили об аннулировании ВНЖ Уолкера еще в 2021 году. The Insider смог подтвердить эту запись в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС. Однако в одном из видео на своем YouTube-канале американец рассказывал о наличии у него российского гражданства и утверждал, что его невозможно депортировать. Кроме того, Уолкер вместе с семьей ездил в отпуск в США. В своем обращении от 7 августа фермер не уточнил, кому именно из его семьи был аннулирован ВНЖ.