Семье «Веселого молочника» Джастаса Уолкера аннулировали ВНЖ в России. Сам он заявлял, что у него есть паспорт РФ

Американский фермер Джастас Уолкер рассказал в своем Telegram-канале, что его семью собираются выдворить из России. В пятиминутном ролике он пожаловался на уведомление из УФМС об аннулировании вида на жительство его семье и заверил, что никто из них не хочет покидать РФ. Уолкер приобрел популярность в 2014 году, когда гостелеканал «Вести» прокомментировал введение президентом России Владимиром Путиным продуктового эмбарго на импорт продовольствия из Евросоюза. Его прозвали «веселым молочником» за громкий смех, который он не смог сдержать во время интервью. Ранее он утверждал, что обладает российским гражданством.

Уолкер опубликовал 7 августа видео «Наша семейная трагедия», в котором рассказал об аннулировании своего ВНЖ и требовании российских властей покинуть страну:

«Мы никак не хотим уезжать из России, это не является нашим желанием. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться. Как я уже сказал, мы в этом году всё, что было на руках, по большому счету вложили в дальнейшую стройку, в этот проект здесь, на Алтае, и это для нас шокирующая новость. Поэтому, пожалуйста, молитесь за нас, пожалуйста, думайте о нас».

В интервью изданию «Борус» Уолкер заявил, что развивает ферму на Алтае уже 10 лет, а в России живет с 1994 года:

«Пока ничего не знаем. Мы живем в глуши, в деревне, и нас самих попросили приехать для разъяснений в понедельник, где дадут уже конкретные бумаги… Я женился в России, дети все родились в России. Честно, просто нет слов».

Американский фермер прославился в 2014 году после сюжета госТВ о российских ответных санкциях на ограничения Евросоюза в связи с аннексией Москвой Крыма и началом войны на Донбассе. Рассуждая о перспективах российской продукции после введения Путиным эмбарго, Уолкер разразился громким смехом, за что и получил прозвище «веселого молочника»: