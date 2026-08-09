Чат, где координировали протесты в Украине против отставки Федорова, удалили после задержания админа. Доступ мог получить следователь

Камка позднее написал одному из участников протестов, что не публиковал это сообщение и не удалял чат. По его словам, после задержания доступ к Telegram получил следователь. Участник протестов Сергей Мотренко, регулярно общавшийся с Камкой, рассказал ZMINA, что сообщение было нехарактерным для манеры общения активиста, однако признал, что не знает, при каких обстоятельствах оно появилось.

Камку остановили 7 августа в Подольском районе Киева, когда он ехал на мотоцикле по тротуару. При проверке документов полицейские установили, что он числится военнослужащим, самовольно оставившим часть. Представительница киевской полиции Анна Страшко рассказала изданию hromadske, что Камка добровольно согласился прибыть в Военную службу правопорядка, а сотрудники полиции не применяли к нему силу и не забирали телефон.

Сам Камка утверждает, что его доставили в Белую Церковь в наручниках, а в местном отделе Военной службы правопорядка пристегнули к кровати.