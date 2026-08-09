Чат, где координировали протесты в Украине против отставки Федорова, удалили после задержания админа. Доступ мог получить следователь

Один из Telegram-чатов, использовавшихся для координации протестов против отставки бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, исчез после задержания его администратора Виталия Камки. Активист утверждает, что следователь получил доступ к его аккаунту, разместил сообщение от его имени и удалил чат. Об этом сообщил Центр прав человека ZMINA.
Камка, также известный под псевдонимом Виталий Павук, администрировал чат «Протест» примерно с 770 участниками. Вечером 7 августа в нем появилось сообщение от имени Камки, в котором говорилось, что участники протестов действуют неправильно, а сам он решил вернуться на военную службу. Вскоре после публикации чат был удален.
Камка позднее написал одному из участников протестов, что не публиковал это сообщение и не удалял чат. По его словам, после задержания доступ к Telegram получил следователь. Участник протестов Сергей Мотренко, регулярно общавшийся с Камкой, рассказал ZMINA, что сообщение было нехарактерным для манеры общения активиста, однако признал, что не знает, при каких обстоятельствах оно появилось.
Камку остановили 7 августа в Подольском районе Киева, когда он ехал на мотоцикле по тротуару. При проверке документов полицейские установили, что он числится военнослужащим, самовольно оставившим часть. Представительница киевской полиции Анна Страшко рассказала изданию hromadske, что Камка добровольно согласился прибыть в Военную службу правопорядка, а сотрудники полиции не применяли к нему силу и не забирали телефон.
Сам Камка утверждает, что его доставили в Белую Церковь в наручниках, а в местном отделе Военной службы правопорядка пристегнули к кровати.
Позднее его перевезли в Черкассы, где он находится в одной из воинских частей. Камка сообщил, что физическое насилие к нему не применяли, однако на предыдущих этапах его продолжительное время держали в наручниках.
ZMINA не удалось установить, как долго Камка был пристегнут к кровати и на каком основании к нему применили наручники. Военная служба правопорядка на запрос издания не ответила. Украинское законодательство разрешает применять наручники при сопротивлении, попытке побега или угрозе причинения вреда, однако подтверждений наличия таких обстоятельств в случае Камки нет.
Протесты начались в городах Украины 16 июля после того, как Федорова не вернули на должность министра обороны при формировании нового правительства. Участники акций требуют повторно назначить его главой Минобороны.