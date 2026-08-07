Трамп подписал указы о запрете «родильного туризма». Его предыдущую попытку ограничить право на гражданство США по рождению заблокировал суд

Президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, которые, по замыслу его администрации, должны ограничить право на гражданство США по рождению, записанное в американской Конституции. Ранее глава Белого дома уже пытался ввести ограничения в этой сфере, но в конце июня 2026 года Верховный суд признал его предыдущие указы незаконными. Вероятнее всего, новая попытка издать указ, противоречащий Конституции, снова натолкнется на иски.

Первый указ, подписанный Трампом, подразумевает ограничение права на гражданство США по рождению — так называемое право почвы, означающее автоматическое получение детьми паспорта той страны, на территории которой они родились.

Запрет распространяется на детей, чьи родители не обладают американским гражданством, хотя бы один из них состоит в террористической организации, попадает в категорию «враждебные иностранцы», «прибегал к мошенничеству» для получения гражданства или его работа связана с представительством другого государства. Последний пункт также подразумевает лиц, которые, по мнению администрации, «действуют в интересах иностранных государств». Каким образом власти собираются это определять, не раскрывается.

Запрет касается и детей, рожденных суррогатными матерями, находящимися на территории США. Кроме того, вводится ограничение для детей, рожденных на территориях США, где гражданство не предоставляется на основании федерального закона — на данный момент это касается только Американского Самоа.

Второй указ направлен на борьбу с «родильным туризмом». По словам советника Трампа по нацбезопасности Стивена Миллера, «никому в мире больше не разрешается получать визу для этой мошеннической цели». Документ требует от Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности бороться со случаями, когда иностранки едут в США по обычной туристической визе, заявляют «туристические цели», а на самом деле собираются рожать на американской территории. Указ требует считать подобные ситуации обманом и аннулировать такие визы, в том числе при попытке пересечь границу. Кроме того, указ требует бороться с различными фирмами, предлагающими услуги «родильного туризма».

Право на гражданство по рождению при этом гарантированно 14-й поправкой к Конституции США:

«Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами США и штата, в котором они проживают».

Поправка была принята в 1868 году после Гражданской войны и должна была закрепить права бывших рабов. На этот факт сослался и Трамп, пытаясь объяснить, как его указы соотносятся с Конституцией:

«Это было сделано сразу после Гражданской войны! Это было для детей рабов, а что происходит сейчас? Люди вокруг этого строят бизнес! Они взяли и превратили гражданство по праву рождения в шутку. Это позор. Они покупают себе путь в страну, и мы не позволим этому продолжаться».

Это не первая попытка Трампа ограничить право почвы. Он попытался это сделать указом в первый же день своей работе в Белом доме в январе 2025 года. Тот документ подразумевал отказ в гражданстве детям, если их родители не обладали американским паспортом или видом на жительство (гринкартой). Против этого решения было подано множество исков. В итоге дело дошло до Верховного суда, который в июне 2026 года признал указ неконституционным. Подписывая новые документы, Трамп назвал решение судей «плохим и очень несправедливым». По его словам, правом на гражданство по рождению пользуются «сотни тысяч человек».

Институт миграционной политики оценивает масштабы «родильного туризма» в 22–26 тысяч младенцев ежегодно, а официальная государственная статистика дает более скромные цифры: в 2024 году было зафиксировано всего 9,6 тысячи таких рождений. Адвокаты уверены, что новые указы Трампа также будут оспорены в суде.