СМИ: Первым проектом трамповского «Совета мира» в Газе станет база для 150 марокканских военных. Восстановление обещали начать с жилья

Первым строительным проектом «Совета мира» в секторе Газа может стать временная база для 150 марокканских военных, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с проектом. По его словам, подрядчиком предварительно выбрали американскую компанию Arkel International. Однако официально договор еще не заключен.

Представитель «Совета мира» уточнил, что организация и подконтрольный ей палестинский технократический комитет находятся на финальном этапе подготовки нескольких контрактов, но ни один из них пока не подписан. Один из готовящихся договоров касается объектов для Международных сил стабилизации.

Площадку размером 100 на 120 метров планируют построить на территории Газы, контролируемой Израилем, примерно в 1,6 км от израильской границы. Марокканские военные должны прибывать туда на ротации с базы в Израиле. На объекте предполагается установить палатки с раскладушками, переносные туалеты и станции для мытья рук, а место выбрано с учетом возможности быстро вывести контингент из сектора.

Нынешний проект значительно меньше базы, которую «Совет мира» планировал еще в начале года. В феврале The Guardian писала со ссылкой на тендерную документацию о комплексе на пять тысяч человек. Проект предусматривал 26 бронированных наблюдательных вышек, стрельбище, бункеры, склад и ограждение из колючей проволоки.

Arkel International специализируется именно на работе в удаленных районах и зонах конфликтов. На своем сайте компания пишет, что более 30 лет выполняет заказы правительства и вооруженных сил США, построила свыше 45 сборных зданий для морской пехоты и обслуживала объекты сил США в Ираке. Среди услуг Arkel отдельно перечислены строительство временных военных городков, жилье, водоснабжение, канализация, питание и охрана.

Военная база резко контрастирует с тем, что сам «Совет мира» называл началом восстановления Газы. На первом заседании в феврале организация сообщила, что первый этап реконструкции Рафаха будет включать более 100 тысяч квартир для 500 тысяч человек. В долгосрочном плане речь шла о строительстве более 400 тысяч домов по всему сектору и вложениях в инфраструктуру на сумму свыше $30 млрд.

Жилье остается самой большой частью потребностей Газы. Согласно совместной оценке ООН, Всемирного банка и Евросоюза, опубликованной в апреле, в секторе повреждены или уничтожены более 370 тысяч квартир и домов, около 1,9 млн человек перемещены, а более 60% жителей потеряли жилье, следует из доклада. Общая стоимость восстановления и реконструкции оценена в $71,4 млрд на 10 лет.

Международные силы стабилизации санкционированы резолюцией Совета Безопасности ООН 2803. В их задачи входят охрана границ Газы, защита мирных жителей и гуманитарных операций, подготовка палестинской полиции и содействие демилитаризации сектора. Марокко вместе с Индонезией, Албанией, Косово и Казахстаном в феврале официально обязалось направить военнослужащих в состав сил, следует из подписанной странами декларации, однако численность марокканского контингента в открытом документе не указана.

Долгосрочный план предусматривает развертывание 20 тысяч иностранных военнослужащих и подготовку 12 тысяч палестинских полицейских. К началу июня ни международные силы, ни временная палестинская администрация так и не вошли в сектор, а созданный при Всемирном банке Фонд восстановления не получил ни одного взноса, рассказывал The Insider.