Минтранс разрешит тратить средства на ремонт дорог на их защиту от БПЛА — «Ъ»

Российское министерство транспорта намерено внести правки в приказ по классификации дорожных работ. По ним, деньги, выделенные на строительство и ремонт, можно будет тратить и на защиту от дронов. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Коммерсантъ».

Документ, о котором идет речь, используется при составлении смет и подготовке техзаданий для подрядчиков.

Сейчас классификация дорожных работ не предусматривает расходы на борьбу с дронами — иными словами, «антитеррористическую» защиту — в составе стандартных дорожных работ. Поправка Минтранса предполагает, что в состав работ по ремонту и содержанию включат строительство и восстановление инфраструктуры, необходимой для защиты дорог от атак беспилотников. Восстановление самих дорог после налетов тоже будет включено в перечень работ по ремонту и содержанию.

Из-за того, что раньше эти работы в классификацию не входили, региональные правительства и подрядчики раньше не могли тратить бюджетные средства на защитные конструкции.

Практика защиты дорог от налетов беспилотников существует у обеих сторон конфликта уже несколько лет. В июне власти приграничной Белгородской области анонсировали создание так называемых «противодронных коридоров» — участков дороги, затянутых сеткой, чтобы минимизировать риски ударов дронов.