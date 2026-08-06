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Экс-посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларации

The Insider
Фото: Суспільне Новини

Фото: Суспільне Новини

Украинская специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении бывшему послу в США Ольге Стефанишиной в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен. Это примерно 25 млн рублей или чуть более 300 тысяч долларов. 

По данным антикоррупционных ведомств, в собственности Стефанишиной были несколько квартир в киевском ЖК «Файна Таун». Оформлены они были на ее подругу. 

Она также пользовалась другими квартирами и автомобилями, зарегистрированными на своих близких. Сведения об этом имуществе она не указывала в декларациях. 

Предположительно, также Стефанишина собиралась покупать дом под Киевом стоимостью примерно $550 тысяч, и часть этой суммы должна была оплатить наличными, а оставшуюся — квартирами в уже упомянутом ЖК «Файна Таун». Сделка, впрочем, не состоялась. 

В пресс-релизе антикоррупционных ведомств отмечается, что доходы Стефанишиной при этом не позволяли ей приобрести столь дорогое имущество. С начала 2024 года по середину 2025-го она заработала примерно 3,7 млн гривен, но с ее банковских счетов была потрачена сумма в 4,2 млн, утверждают в НАБУ и САП. 

О подозрении Стефанишиной стало известно накануне. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил ей в качестве меры пресечения залог в размере 6 млн гривен. С должности посла в США ее уволили 3 августа. Эту должность Стефанишина занимала с конца августа прошлого года. До этого она занимала пост министра юстиции и вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции.

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