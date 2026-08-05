Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении экс-вице-премьера Ольгу Стефанишину. 3 августа ее уволили с должности посла в США

НАБУ и САП вручили уведомление о подозрении бывшему вице-премьеру Украины по вопросам евроинтеграции, экс-министру юстиции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Об этом 5 августа сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который рассматривает вопрос об избрании Стефанишиной меры пресечения.

Как отметили в ЦПК, подозрения в адрес Стефанишиной касаются незаконного обогащения. В частности, в САП ссылаются на факты приобретения имущества третьими лицами, которые совершались по поручению политика. По данным ЦПК, она не задекларировала две однокомнатные квартиры, а также наличные средства, потраченные на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, Стефанишина подозревается в пользовании автомобилем Mercedes, который был оформлен на ее подчиненного. В 2025 году журналисты издания «Громадське» выпустили расследование о незадекларированных доходах и «тайной недвижимости» чиновницы.

Ранее Стефанишину уже уведомляли о подозрении в рамках дела, в котором фигурировала Елена Лукаш (занимала пост министра юстиции в 2013–2014 годах при президенте Викторе Януковиче). Это дело сейчас рассматривается ВАКС. Лукаш и других фигурантов подозревают в хищении 2 млн 523 тысяч гривен ($56 тысяч по текущему курсу), выделенных на приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, сообщает украинское издание NV.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2026 года уволил Стефанишину с должности посла в США. В первой половине июля украинские СМИ сообщали, что дипломат сама попросила Зеленского уволить ее с поста по собственному желанию. В Вашингтоне Стефанишина проработала меньше года.