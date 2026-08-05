Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

81.13

EUR

93.58

OIL

79.95

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

322

 

 

 

 

 

Новости

Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении экс-вице-премьера Ольгу Стефанишину. 3 августа ее уволили с должности посла в США

The Insider
Ольга Стефанишина. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Ольга Стефанишина. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

НАБУ и САП вручили уведомление о подозрении бывшему вице-премьеру Украины по вопросам евроинтеграции, экс-министру юстиции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной. Об этом 5 августа сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который рассматривает вопрос об избрании Стефанишиной меры пресечения.

Как отметили в ЦПК, подозрения в адрес Стефанишиной касаются незаконного обогащения. В частности, в САП ссылаются на факты приобретения имущества третьими лицами, которые совершались по поручению политика. По данным ЦПК, она не задекларировала две однокомнатные квартиры, а также наличные средства, потраченные на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, Стефанишина подозревается в пользовании автомобилем Mercedes, который был оформлен на ее подчиненного. В 2025 году журналисты издания «Громадське» выпустили расследование о незадекларированных доходах и «тайной недвижимости» чиновницы.

Ранее Стефанишину уже уведомляли о подозрении в рамках дела, в котором фигурировала Елена Лукаш (занимала пост министра юстиции в 2013–2014 годах при президенте Викторе Януковиче). Это дело сейчас рассматривается ВАКС. Лукаш и других фигурантов подозревают в хищении 2 млн 523 тысяч гривен ($56 тысяч по текущему курсу), выделенных на приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, сообщает украинское издание NV.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа 2026 года уволил Стефанишину с должности посла в США. В первой половине июля украинские СМИ сообщали, что дипломат сама попросила Зеленского уволить ее с поста по собственному желанию. В Вашингтоне Стефанишина проработала меньше года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  4. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  5. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте