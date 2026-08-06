В шотландском Норт-Бервике неизвестный заливает паркоматы клеем и пеной. Подрядчик потрясен размахом, а горожане не выдают вандала

В приморском городке Норт-Бервик в Шотландии несколько месяцев продолжается «охота на паркоматы». Неизвестный выходит по ночам с суперклеем и баллонами монтажной пены и выводит из строя стойки, которые начали устанавливать в городе в этом году, пишет The Wall Street Journal. Повреждены уже десятки устройств, ущерб от залитых клавиатур и картридеров исчисляется десятками тысяч фунтов.

Компания, нанятая советом Восточного Лотиана для установки паркоматов, признаёт, что не сталкивалась ни с чем подобным. Ее управляющий директор Фредди Джонс сказал Би-би-си, приехавшей снимать сюжет о происходящем:

«Мы никогда не видели такого объема и размаха вандализма, какой имел место в Норт-Бервике».

Полиция пока не нашла виновного, а помощи от горожан, как отмечает WSJ, ждать не приходится. Глава совета Восточного Лотиана Норман Хэмпшир напоминает, что городок маленький и кто-то наверняка знает имя вандала, однако говорить об этом никто не спешит. Владельцы магазинов и жители опасаются, что новые правила парковки отпугнут посетителей от главной торговой улицы с мясными лавками, пекарнями и другими небольшими семейными заведениями. Зон парковки несколько, перепутать место легко, а штраф достигает 100 фунтов — по словам предпринимателей, продажи падают, и один магазин одежды уже объявил о скором закрытии.

Протест принимает и мирные формы. Владелица магазина одежды Мег Мейтленд, устав добиваться разъяснений от совета, сама изготовила и расклеила таблички, где расписано, где и сколько можно стоять без риска получить штраф, — их до сих пор не сняли. Валлийский художник, называющий себя Йозеффсоном, приделал к одному из разбитых паркоматов деревянную раму и объявил его арт-объектом Democracy Manifest, 2026, сопроводив ламинированной табличкой о том, что инсталляция «подарена советом Восточного Лотиана и переосмыслена жителями Норт-Бервика», а еще сорок похожих «работ» можно найти по всему городу. Часть горожан заговорила о выходе из состава муниципального округа.

Совет, потративший на программу более 1 млн фунтов, отказывается отступать и настаивает, что уже проводил общественные консультации, а плата за парковку ускорит освобождение парковочных мест и увеличит поток покупателей. На вырученные деньги в Норт-Бервике появятся еще и два инспектора, следящих за нарушителями. Депутат шотландского парламента Майлз Бриггс полагает, что ничего не изменится до следующих выборов в совет, которые пройдут в будущем году, — известно, что член совета Лиз Аллан уже была отстранена своей партией за публичную критику паркоматов.

В конце июля экс-премьер Великобритании Кир Стармер ушел с поста премьер-министра после провала лейбористов на муниципальных выборах и падения рейтингов партии на фоне провальной политики правительства.