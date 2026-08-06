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Новости

Служба госбезопасности Грузии начала расследование «в связи с кампанией по дискредитации» из-за постов о плохом отношении к туристам из РФ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование из-за постов с социальных сетях о плохом отношении к туристам в этой стране. Как говорится в заявлении на странице СГБ в Facebook, дело возбуждено по статье о саботаже (ст. 318 УК Грузии: «Воспрепятствование нормальному функционированию государственных или иных предприятий, учреждений, организаций или служб в целях ослабления Грузии; наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет»).

«Дело касается преднамеренного распространения информации, содержащей дискредитирующий контент, направленный против интересов Грузии, на различных социальных платформах с помощью фейковых бот-аккаунтов, зарегистрированных и управляемых из-за рубежа, с целью нанесения ущерба экономическим интересам Грузии. Цель кампании — создание ложного представления путем распространения дезинформации о том, что в Грузии создана неблагоприятная среда для туристов из Российской Федерации».

Как сообщает СГБ, фейковые аккаунты в Twitter публикуют истории о том, как российских туристов бросали одних в лесу или портили еду, заказанную ими в ресторанах. В дальнейшем «ложная информация аналогичного содержания распространялась зарубежным СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию».

The Insider обнаружил в Twitter посты, о которых, по всей видимости, идет речь. В одном из них пользователь «Леван Мирабишвили» утверждает, что, работая в грузинском ресторане, мочился в хинкали русским туристам. В реплаях несколько других пользователей рассказали схожие истории.

The Insider

The Insider

Примечательно, что из профилей двух пользователей со скриншотов выше следует, что они подключены через российский App Store.

The Insider

The Insider

В конце июля в Грузии произошел громкий скандал с участием российских туристов, который активно освещался в прессе и обсуждался в соцсетях. Во время свадьбы, отмечавшейся в отеле Agarani Estate в Кахетии, один из гостей избил россиянку, жившую в этом отеле. Мужчина был задержан, но затем выпущен под залог. В Тбилиси прошел митинг в его поддержку.

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