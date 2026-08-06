Служба госбезопасности Грузии начала расследование «в связи с кампанией по дискредитации» из-за постов о плохом отношении к туристам из РФ

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование из-за постов с социальных сетях о плохом отношении к туристам в этой стране. Как говорится в заявлении на странице СГБ в Facebook, дело возбуждено по статье о саботаже (ст. 318 УК Грузии: «Воспрепятствование нормальному функционированию государственных или иных предприятий, учреждений, организаций или служб в целях ослабления Грузии; наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет»).

«Дело касается преднамеренного распространения информации, содержащей дискредитирующий контент, направленный против интересов Грузии, на различных социальных платформах с помощью фейковых бот-аккаунтов, зарегистрированных и управляемых из-за рубежа, с целью нанесения ущерба экономическим интересам Грузии. Цель кампании — создание ложного представления путем распространения дезинформации о том, что в Грузии создана неблагоприятная среда для туристов из Российской Федерации».

Как сообщает СГБ, фейковые аккаунты в Twitter публикуют истории о том, как российских туристов бросали одних в лесу или портили еду, заказанную ими в ресторанах. В дальнейшем «ложная информация аналогичного содержания распространялась зарубежным СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию».

The Insider обнаружил в Twitter посты, о которых, по всей видимости, идет речь. В одном из них пользователь «Леван Мирабишвили» утверждает, что, работая в грузинском ресторане, мочился в хинкали русским туристам. В реплаях несколько других пользователей рассказали схожие истории.