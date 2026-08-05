Археологи нашли следы массового убийства на римской вилле в Британии IV века

Радиоуглеродный анализ человеческих костей с римской виллы Брейдинг на острове Уайт показал, что все они относятся к одному событию или к нескольким событиям, разделенным коротким промежутком времени, произошедшим где-то между серединой III и концом IV века. Британские археологи Майкл Фулфорд из Редингского университета и Дерек Гамильтон из Университета Глазго предполагают, что около 340-х или, вероятнее, 350-х годов н.э. на вилле произошло массовое убийство, после которого усадьба ненадолго опустела. Работа опубликована в журнале Britannia.

Виллу раскопали еще в 1880–1881 годах. Исследователи наткнулись на странную находку — на глубине около четырех метров в колодце под северным корпусом лежали обломки человеческих костей вместе с останками трех молодых собак. Позже, во время работ 1990-х и начала 2000-х годов разрозненные человеческие кости находили снова, причем разбросанными и снаружи построек, и внутри них. Всего в коллекции есть 13 каталогизированных фрагментов взрослых людей, один коренной зуб и две кости новорожденных. Кости в колодце принадлежали подростку.

На нескольких костях остались следы, которые трудно объяснить обычным погребением. На бедренной кости взрослого человека видны погрызы животного и тонкие порезы, еще один надрез обнаружен на верхнем ребре подростка из колодца. Авторы допускают, что тела либо вообще не хоронили, либо закапывали в очень мелкие могилы, откуда их растаскивали собаки и лисы — иначе трудно объяснить, почему от скелета подростка сохранилось меньше половины.

Для датировки отобрали пять костей, стараясь не взять дважды одного и того же человека, и четыре образца дали сходный результат. Статистическая проверка показала, что различий между ними нет, то есть все четверо вполне могли умереть одновременно. Анализ стабильных изотопов углерода и азота подтвердил, что эти люди почти не ели морскую пищу, а значит, поправка на «морской резервуарный эффект», который мог бы исказить датировку, не нужна.

Сузить интервал помогли монеты. В собрании из примерно 90 монет, найденных на вилле с 1881 года, отсутствует особенность, характерная почти для всех сельских памятников римской Британии, — монеты 330–348 годов представлены необычно скудно, зато поздние выпуски 364–378 и 388–402 годов встречаются чаще среднего. Такой провал выглядит как след временного запустения. Исследователи называют два возможных сценария — кризис в Британии 342 года, из-за которого император Констант в начале 343 года спешно приехал на остров, и расправа, которую после самоубийства узурпатора Магненция в 353 году устроил Констанций II. Его агент Павел, по описанию историка Аммиана Марцеллина, пытал, сажал в тюрьму и казнил жителей Британии, включая невиновных, и отбирал их имущество.

Примерно тогда же в западном корпусе виллы произошла масштабная перестройка — парадные покои забросили, а пространство перекроили заново. Фулфорд и Гамильтон допускают, что владельца усадьбы убили или лишили собственности, а хозяйство перешло к управляющему. Во второй половине IV века вилла частично восстановилась, разбогатела настолько, что в северном корпусе выстроили банный комплекс. Полностью исключить другие версии авторы не берутся — усадьба стояла у самого устья реки и была уязвима для морского набега франкских или саксонских пиратов, однако археологических подтверждений подобным событиям пока нет.