Суд в Италии отправил в тюрьму жителя Виченцы, который построил фальшивый римский амфитеатр и брал с туристов по €40 за вход

Суд в Италии отправил жителя провинции Виченца, который построил в Аркуньяно амфитеатр в римском стиле и выдавал его за археологический объект, в тюрьму на два года и четыре месяца. Как пишет Corriere del Veneto, суд признал 69-летнего Франко Малоссо виновным в незаконном строительстве и подделке произведений искусства. Приговор предусматривает также штраф в €3000.

Малоссо водил туристов в так называемый «Амфитеатр Берико» (dell'Anfiteatro Berico), беря по €40 за вход и экскурсию. В рекламных материалах утверждалось, что в этой «археологической зоне» можно увидеть как греческие и римские артефакты, так и объекты, относящиеся к эпохе неолита.

Чтобы построить фальшивый амфитеатр, строители выкопали углубление в склоне холма и сложили ступени из искусственно состаренных блоков, а также обустроили искусственное озеро. Строение дополнили бетонными колоннами и гипсовыми статуями. Малоссо утверждал, что раскопал античный амфитеатр с помощью неких археологов.

Расследование в отношении Малоссо было начато в 2016 году. Приговор ему вынесли еще в 2021-м, однако в тюрьму он отправился только спустя пять лет, после отклонения всех апелляций, уточняет Il Giornale dell'Arte.

Еще в мае 2019 года суд Виченцы обязал Малоссо выплатить компенсацию муниципалитету Аркуньяно и «восстановить» объект, вернув холму его первозданный вид. Речь идет об участке площадью 5000 квадратных метров. Требование суда до сих пор не выполнено.