Китайские власти будут запрещать выезд граждан за границу на срок до трех лет при сомнениях в целях поездки

Китай с 15 сентября ужесточает правила выезда для своих граждан — власти получат право запрещать выезд за границу на срок до трех лет и смогут отказывать в выдаче паспортов при сомнениях в целях поездки. Соответствующее постановление из 19 статей опубликовал Госсовет КНР 31 июля.

Согласно документу, при подаче заявления на загранпаспорт или на границе гражданин обязан предоставить «правдивые и законные» основания для поездки и пройти проверку личности. Тем, кто предоставит ложные сведения, могут отказать в выдаче документов или в самом выезде. Право на запрет выезда власти получат в отношении тех, кого задерживали за подделку документов или незаконное пересечение границы, кто совершил за рубежом преступление против национальной безопасности Китая, а также тех, чью деятельность за границей сочтут угрозой для промышленной или технологической безопасности страны — в частности речь идет о нарушении правил экспортного контроля. Ранее власти уже ужесточили ограничения на зарубежные поездки для специалистов по искусственному интеллекту из частных IT-компаний, включая Alibaba и DeepSeek, обязав их получать разрешение перед поездками за границу — эта практика ранее касалась в основном сотрудников госструктур и ученых.

Иностранцам, въезжающим в Китай, тоже придется подтверждать личность и цель визита: во въезде откажут тем, кто предоставил ложные данные, был осужден за нарушение порядка пересечения границы или ранее уже наказывался за незаконный въезд или выезд. Отдельно под ограничения попадут иностранцы из санкционных списков Пекина — «списков ненадежных организаций», «списков вредоносных субъектов» и других черных списков, установленных китайским законодательством.

Постановление также вводит регистрацию для посреднических агентств, помогающих с оформлением выездных документов, — они обязаны встать на учет в иммиграционных органах в течение 15 дней после создания, а уже действующим компаниям дается 90 дней после вступления правил в силу. Посредникам запретят публиковать заведомо ложную информацию, использовать вводящую в заблуждение рекламу и помогать клиентам обманным путем получать визы, виды на жительство или паспорта.

Одновременно постановление обязывает китайские власти заранее предупреждать граждан об опасностях за рубежом — на основе данных о войнах, вооруженных конфликтах, состоянии общественной безопасности, стихийных бедствиях и вспышках инфекционных заболеваний.