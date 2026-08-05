NBC: Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США с упором на тактическое оружие на случай войны с Россией или Китаем

Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби готовит новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического ядерного оружия малой дальности в случае региональной войны с Китаем или Россией. Об этом NBC News рассказали пять человек, знакомых с планами. Засекреченный документ ставит под сомнение подход к ядерному оружию, который оставался неизменным на протяжении десятилетий. Ожидается, что в среду Колби изложит свои взгляды на закрытом военном мероприятии в Небраске, где он посетит Стратегическое командование США, отвечающее за ядерные силы страны.

Нынешняя американская стратегия делает ставку на угрозу массированного удара по всем ядерным силам противника — военные стратеги называют эту концепцию «ограничением ущерба». Колби давно доказывает, что противники США попросту не поверят в готовность Вашингтона всерьез рассматривать запуск ракет большой дальности ради уничтожения вражеского ядерного арсенала. Вместо этого он предлагает сделать упор на ограниченное применение тактического оружия для достижения более узких целей на поле боя. При этом «тактическое» не значит «точечное» — такие боеприпасы способны нести не меньшую разрушительную силу, чем стратегические.

«Мы считаем, что нам нужны заслуживающие доверия ядерные опции», — заявил высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, предложенная Колби стратегия не лишает президента ни одного из вариантов, а «расширяет пространство его выбора, предоставляя реалистичные и убедительные опции, и тем самым укрепляет сдерживание». Однако у части конгрессменов — как «ястребов»-республиканцев, так и демократов — план вызвал беспокойство. Они опасаются, что новая стратегия сделает применение ядерного оружия менее пугающим в глазах военных и политиков, а также снизит готовность армии к сценариям с использованием стратегических вооружений и в критический момент такие опции окажутся менее доступны президенту. «Трудно представить документ, который сильнее расходился бы с заявленной позицией Трампа — снова сделать наше ядерное сдерживание великим», — сказал NBC News старший помощник одного из конгрессменов.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл сказал, что приветствовал бы отказ от концепции «ограничения ущерба», которая, по его мнению, десятилетиями подстегивала рост американского и российского арсеналов. Но продвигать тактическое ядерное оружие как реальную опцию, по его словам, опасно — военные игры годами показывают, что после первого ядерного удара конфликт часто перерастает в полномасштабный армагеддон. «Как только ядерное оружие применено в конфликте с другим ядерным государством, нет никакой гарантии, что даже самое ограниченное его использование удастся удержать в рамках», — предупредил Кимбалл. Часть помощников конгрессменов также опасается, что новая стратегия подтолкнет Россию и Китай к дальнейшему наращиванию собственных ядерных потенциалов. Формальных решений по новой стратегии пока не принято.

Пересмотр ядерной стратегии — рутинная процедура, которую проходит каждая администрация, однако сейчас он идет на фоне войны США с Ираном, и Трамп ранее грозил Тегерану гибелью «целой цивилизации». В конце июля The New York Times писала, что Трамп отложил новые масштабные удары по Ирану — в том числе из-за опасений, что ответ Тегерана истощит американские запасы ракет для систем ПВО в регионе.

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак в разговоре с The Insider отметил, что пока и в Пекине, и в Москве риск глобальной ядерной войны рассматривают при любом использовании ядерного оружия, вне зависимости от типа и мощности конкретного заряда:

«В США это знают. Таким образом, США создают дополнительный элемент сдерживания, а не ведения войны. Другой вопрос, что это может вызвать противодействие России и Китая. Они могут продолжать (как Китай) или начать снова (как Россия) создавать новые типы носителей или увеличивать число ядерных боезарядов. Гонка вооружений из-за решения США может получить новый толчок».

Научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг рассказал в беседе с The Insider, что идея изменений концепции заключается в том, чтобы всегда иметь под рукой варианты, которые реально можно осуществить: