Экс-министра из Пакистана арестовали в 2024 году в Британии по подозрению в изнасилованиях девочек в составе груминг-банды – The Guardian

Бывший министр правительства пакистанского штата Азад Кашмир Рухсар Ахмед был арестован в Великобритании по подозрению в изнасиловании и торговле детьми в Манчестере в 1990-х годах, сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники. 62-летний политик, которого следствие связывает с деятельностью груминг-банды, сейчас находится под полицейским залогом. При этом на прошлой неделе он был избран депутатом законодательной ассамблеи Азад Джамму и Кашмира от партии премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Ахмеда задержали в аэропорту Манчестера 18 июля 2024 года по делу о сексуальном насилии над детьми в районе Рашолм, где он долгие годы жил. Следователи допросили его по заявлениям как минимум двух женщин, утверждающих, что, когда они были детьми, он участвовал в их изнасиловании и продаже. Расследование касается насилия над воспитанницами детских домов в начале 1990-х, когда Ахмеду было около 30 лет. Полиция Большого Манчестера добивалась запрета на выезд политика за границу, однако в июле 2024 года судья отклонил ужесточение условий залога.

В прошлом месяце Ахмед должен был явиться в полицейский участок Манчестера, но не приехал, сославшись на то, что «слишком болен, чтобы лететь». В то же время в соцсетях появлялись его фотографии с предвыборных мероприятий в Мирпуре, на севере Пакистана. Ожидается, что он должен отметиться в полиции в ближайшие шесть недель. Если этого не произойдет, полиция может выдать ордер на его арест или запустить процедуру экстрадиции, что грозит дипломатическим скандалом.

Ахмед представляет правоцентристскую Пакистанскую мусульманскую лигу и занимал министерские посты в правительствах Азад Кашмира с 2006 по 2021 год, когда потерял мандат. О его политической карьере детективы, как утверждается, узнали лишь во время допроса. В манчестерской пакистанской общине политика называют «невероятно влиятельным» человеком, к нему приезжают со всей Великобритании. Ахмед владеет закрытым рестораном Gujjar Palace в Манчестере, а в Рашолме его видели еще в мае.

Публикация вышла спустя несколько недель после того, как Пакистан отказался принять высланного из Великобритании Шабира Ахмеда — главаря груминг-банды из Рочдейла, освобожденного в июле после 14 лет заключения из 22-летнего срока за 30 эпизодов изнасилования детей. Скандал вокруг груминг-банд, десятилетиями орудовавших в британских городах, в начале 2025 года разбирал The Insider — тогда Илон Маск использовал эту тему для атак на лейбористское правительство Кира Стармера.