Суд в Берлине приговорил к пяти годам заключения китайского врача, дававшего советы, как усыплять женщин для изнасилования

Уголовный суд Моабита в Берлине приговорил к пяти годам лишения свободы 32-летнего уроженца Китая, доктора медицины, который в групповом чате давал советы другим мужчинам, как усыплять женщин для последующего изнасилования. Его признали виновным в пособничестве трем эпизодам сексуального насилия. Об этом сообщает Der Spiegel.

Исполнителя этих преступлений, которому врач давал советы, сейчас судят во Франкфурте-на-Майне. Следствие выяснило, что он использовал для усыпления жертв именно тот препарат, который ему порекомендовали.

Кроме того, самого врача обвинили в насилии над своей невестой, происходившем в пекинской гостинице в 2020–2021 году. При этом женщина находилась под действием лекарственных препаратов и была без сознания. Несколько видеофайлов, на которых было зафиксировано насилие, были обнаружены в ходе обыска. Мужчина находился под стражей с сентября 2025 года.