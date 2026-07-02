Девять стран провели совместную операцию против мужчин, снимавших и публиковавших видео изнасилований спящих женщин. Задержаны 57 человек

Правоохранительные органы девяти стран при участии Европола провели операцию «Медуза» (Medusa), направленную против мужчин, которые тайно снимали изнасилования своих жен и девушек. Как сообщает DW, в ходе операции удалось выявить 158 жертв таких преступлений. Задержаны 57 человек.

В ходе операции удалось обнаружить четыре онлайн-сети из мужчин, которые усыпляют женщин, насилуют их, а затем выкладывают видео в интернет. «Медуза» проводилась с апреля 2026 года под руководством Германии и Великобритании. В операции также принимали участие правоохранительные органы Бразилии, Канады, Франции, Венгрии, Нидерландов, Испании и США.

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии (BKA) отметили, что многие жертвы не знали, что стали жертвами сексуального насилия, поскольку ничего не помнили, находясь под воздействием наркотических средств, часто в сочетании с алкоголем.

Группы мужчин обменивались фотографиями и видео жертв, а также информацией об эффективных средствах усыпления. «Они используют зашифрованные мессенджеры, форумы и закрытые чаты для обмена опытом, нормализации насильственного поведения, содействия незаконной торговле рецептурными лекарствами и наркотиками, а также координации преступных действий», — говорится в заявлении Европола.

В конце 2024 года во Франции был вынесен приговор по резонансному делу Доминика Пелико. Мужчину признали виновным в том, что он на протяжении многих лет тайно накачивал свою жену Жизель транквилизаторами, а потом позволял незнакомцам ее насиловать, пока та была без сознания. Пелико приговорили к 20 годам заключения. Еще 50 мужчин были признаны виновными в изнасиловании.

Впоследствии во Франции приняли закон, закрепивший принцип согласия в Уголовном кодексе. Отныне «любой сексуальный акт без согласия» квалифицируется как изнасилование.