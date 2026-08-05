При взрыве автомобиля под Екатеринбургом ранен Владимир Ткачук — гендиректор «Уралдронзавода», который производит дроны «Упырь»

О покушении на Ткачука также сообщает ТАСС. «Он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь», — рассказал источник агентства в оперативных службах. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Уралдронзавод» — предприятие из Свердловской области, выпускающее FPV‑дроны «Упырь», которые используются на войне против Украины. Как писал The Insider, Ткачук начал разработку беспилотника военного назначения в 2020 году. В 2022–2023 годах на пожертвования он с соратниками построил цех по сборке таких дронов. ТАСС называло проект Ткачука «российским стартапом периода СВО». За неполный 2023 год «Уралдронзавод» показал выручку в 3,6 млн рублей и даже закончил год с небольшой прибылью.

Судя по видео с производства, которые публиковали Ткачук и «военкоры», большая часть корпуса «Упыря» изготовлена на 3d-принтере. Ткачук утверждал, что к марту 2024 года дрон был собран из российских деталей на 60%. В конце 2024 года «Уралдронзавод» попал под санкции Евросоюза.

29 июля в Туле совершили покушение на разработчика FPV-дронов «Овод», также применяемых на войне в Украине, Андрея Черезова. СК РФ по Тульской области сообщало, что в него стреляли в подъезде жилого дома. Черезов был ранен.