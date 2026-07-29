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В Туле совершено покушение на разработчика FPV-дронов «Овод» Андрея Черезова

The Insider
Фото: Mash

Фото: Mash

В Туле совершили покушение на разработчика FPV-дронов «Овод», применяемых на войне в Украине. 

Следственное управление СК РФ по Тульской области на своей странице во «ВКонтакте» сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. 

«Установлено, что 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован», — говорится в сообщении. 

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании — производителя FPV-дронов «Овод» заявило, что пострадавший предприниматель занимался разработкой этих БПЛА. По данным агентства, его зовут Андрей Черезов, он имеет государственные награды и сам принимал участие во фронтовых испытаниях беспилотников. 

Черезов управляет двумя компаниями, зарегистрированными в 2022 и 2023 году соответственно — ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ) и ООО «Воздушный трактат» — обе они участвовали в разработке БПЛА «Овод». По данным утечек, Черезов в 2023 году несколько раз ездил через Ростовскую область в разные населенные пункты оккупированной Донецкой области. 

Как пишет «Коммерсантъ», РВЛТ, кроме разработки дронов, занималась разработкой помехозащищенных систем связи, портативных радаров для обнаружения беспилотников и систем подавления БПЛА. Согласно финансовой отчетности, в 2025 году прибыль ООО составила больше 27,9 млн рублей. 

БПЛА «Овод» используется на войне как минимум с 2023 года. Тогда же, как заявлял другой разработчик дрона, Андрей Иванов, они получили систему самонаведения на основе нейросети, позволяющую поражать цели без участия человека. В апреле 2025 года тот же Иванов рассказал, что группа военных бригады «Эспаньола» подготовила к вылету дрон «Овод», которым управляли операторы, находившиеся в Москва-Сити. Дрон пролетел 11 км и поразил цель в районе Часова Яра. 

Бригада «Эспаньола» объявила о расформировании осенью того же года. Первоначально подразделение было набрано из числа ультраправых футбольных фанатов, в том числе с неонацистскими взглядами. Вероятно, сотрудничество Иванова и Черезова с ультраправым формированием было неслучайным: Иванов был подписан на неонацистский Telegram-канал «Многонационал» и даже давал эксклюзивные комментарии его авторам. 

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