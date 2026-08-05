Европейские дипломаты тайно встретились с бывшим кремлевским чиновником в Вене — Bloomberg. Ранее сообщалось о подобных встречах в Баку

В июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных европейских чиновников с представителем России. Об этом рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В ходе встречи представители Великобритании, Франции и Германии пытались выяснить возможные условия для мирных переговоров и прекращения войны в Украине. Ранее сообщалось о серии тайных встреч в Баку отставных немецких политиков с экс-премьером России Виктором Зубковым.

По информации Bloomberg, среди участников встречи были экс-советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, бывший статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер и экс-посол Франции в США Пьер Вимон. Имя бывшего кремлевского чиновника, с которым они общались, источники Bloomberg называть отказались.

Барроу, в последнее десятилетие служивший советником по нацбезопасности, а до этого представителем Великобритании при Евросоюзе, в 2011–2015 годах работал послом в России, а в 2006–2008 — в Украине. Вимон в 2019 году был назначен президентом Франции Эммануэлем Макроном спецпосланником по вопросам безопасности и доверия в отношениях с Россией. Эдерер в 2017–2022 годах работал послом Евросоюза в Москве, а до этого, в 2014-2015 годах, со стороны Германии участвовал в подготовке переговоров в «нормандском формате» по урегулированию российско-украинского кризиса.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече в Баку бывших высокопоставленных немецких чиновников с представителями президента РФ Владимира Путина. Фактически он подтвердил расследование газеты Die Zeit о серии таких встреч в азербайджанской столице, начиная с осени 2024 года.

По данным издания, немецкую сторону на них представляли экс-глава ведомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пофалла и бывший премьер земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию представлял экс-глава правительства, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. На последней встрече в Баку 13 июля Зубкова с российской стороны сопровождали председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, находящийся под санкциями ЕС, и директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

Как отмечала Die Zeit, Пофаллу и Зубкова связывают близкие отношения. Они были сопредседателями форума «Петербургский диалог», созданного в 2001 году под патронажем Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. После полномасштабного вторжения России в Украину Германия вышла из состава форума.

По информации Die Zeit, замысел Москвы состоит в том, чтобы через Пофаллу (состоит в правящей партии ХДС) и Платцека (член СДПГ) влиять на правящую в Германии коалицию — партии ХДС и СДПГ. Российские переговорщики пытаются убедить немецких коллег, что завершение войны в Украине возможно только на условиях Кремля, после чего должно начаться восстановление отношений РФ и ФРГ. По данным газеты, немецкие органы безопасности воспринимают такие контакты как операцию Москвы по оказанию влияния на политику Берлина.