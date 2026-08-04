«Мне птичек хватает без сирен»: глава Чехова не смог объяснить, почему их не включили. Жители узнали об атаке после взрывов

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин не смог объяснить, почему во время атаки беспилотников утром 4 августа в городе не включили сирены. В разговоре с местным изданием MSK1 он сначала поинтересовался, должны ли они были сработать, а затем сказал, что ему «птичек хватает без сирен». Жители Чехова рассказали, что многие из них узнали об опасности только после первых взрывов.

После атаки жители пожаловались на отсутствие звукового оповещения в местном сообществе «Чехов Вид». Один из них отметил, что сообщение РСЧС, полученное в четыре-пять часов утра, легко пропустить во время сна. По его словам, беспилотник самолетного типа около 40 минут находился над центром города, при этом сирены и громкоговорители не работали:

«До этого уже были слышны взрывы. Почему после предыдущего попадания в жилой дом не установили громкоговорители? На кону ведь жизни людей».

По словам другой жительницы, в городе регулярно проверяют работу громкоговорителей, однако в нужный момент они не сработали:

«Мне тоже неспокойно. Надо, чтобы всё работало. Вот почему каждый день где-то в 15–16 часов проверяют громкоговорители, а в нужный момент они не работают? Это безответственно».

На вопрос журналистов о том, почему сирены не включили, Собакин ответил: «А что, должны были?» Он пояснил, что не принимает решения о запуске системы оповещения, однако не смог уточнить, кто именно за нее отвечает:

«Если это действительно угроза, то, наверное, можно. Только на них всё равно никто не реагирует».

Беспилотную опасность объявили в Московской области в 04:16 по местному времени и отменили только в 08:38. Предупреждение действовало более четырех часов. Правительство Московской области на момент публикации не ответило на вопрос местных журналистов о том, кто принимает решение о включении сирен во время атак.

В результате атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, еще десять получили ранения, сообщали власти. Основные последствия зафиксированы в промзоне Новосёлок в Чехове, где после попаданий возникло несколько пожаров, в том числе на складе, а также были повреждены электроподстанция и административное здание.