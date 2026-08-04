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Допущенная к выборам партия «Яблоко» обратилась к россиянам с просьбой о финансовой помощи. Деньги нужны на печать буклетов и листовок

The Insider
Фото: t.me/bolshoi_kovsh

Фото: t.me/bolshoi_kovsh

Партия «Яблоко» обратилась к россиянам с просьбой о финансовой помощи для проведения предвыборной кампании. Как пишет в своем Telegram-канале председатель партии Николай Рыбаков, ей необходимо 3,5 млн рублей на печать первого тиража агитационных буклетов и листовок:

«Избирательная кампания, особенно в Госдуму, требует огромных финансов. Для того чтобы как можно больше людей узнали о нашей позиции, нам нужно собрать как можно больше денег. 

В отличие от других парламентских партий, у нас нет государственного финансирования, мы много лет живем только за счет пожертвований. И большая агитационная кампания может состояться только благодаря вам. 

Поэтому мы запускаем оперативный сбор средств на кампанию. Самый первый сбор — 3,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на первый тираж печати агитационных буклетов и листовок».

Форма для пожертвований на предвыборную кампанию есть на сайте «Яблока».

В конце июля Центризбирком России зарегистрировал список «Яблока» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Партия идет на выборы под лозунгом «За мир и свободу».

В федеральном списке «Яблока» 269 кандидатов, еще 135 человек подали документы для участия в выборах по одномандатным избирательным округам.

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