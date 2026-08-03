Археологи выяснили, что двух младенцев в канализации античного Эфеса похоронили с заботой, а не выбросили

Двое новорожденных, чьи останки нашли в засыпанном канале общественного туалета в древнем Эфесе, были не выброшены, а бережно погребены — к такому выводу пришли исследователи Австрийского археологического института Каролин Партьо и Лилли Забрана. Их работа опубликована в журнале Childhood in the Past. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится к VIII–IX векам, то есть к средневизантийскому времени, тогда как сама уборная была построена еще в конце II — начале III века и к моменту похорон давно не работала.

В священном участке храма Артемиды, примерно в 175 метрах от самого святилища, стоял римский одеон — здание для музыкальных и певческих выступлений. В одной из его подземных сводчатых камер устроили латрину примерно на тридцать мест, куда посетители попадали только снаружи. После пожара и обрушения крыши здание забросили, мрамор растащили и некоторое время использовали как свалку для отходов бойни и битой керамики. Именно в канале этой заброшенной уборной в 2010 году археологи обнаружили небольшую могилу размером 67 на 42 сантиметра, сложенную из черепицы, плит и кирпичей.

Внутри лежали два младенца, положенные бок о бок головами на запад. Оба умерли, не дожив до срока, когда должны происходить роды, — по длине плечевых костей ученые определили рост в 43 и 44 сантиметра, что соответствует примерно 33–34 неделям беременности, или семи с половиной — восьми месяцам. Определить, родились ли они живыми, не удалось, поскольку турецкие правила разрешают только неинвазивные исследования, но авторы считают, что если дети и пережили роды, то умерли почти сразу. Пол установить тоже не смогли — для этого потребовался бы анализ ДНК.

Археологи считают, что детей завернули в ткань. Кости сместились внутри четких границ, будто их удерживала мягкая, но плотная оболочка вроде савана, а рядом с головами нашли железный предмет, возможно булавку, которой саван скрепляли. Земля на дне могилы отличалась по составу растительных остатков от содержимого канала — значит, грунт слоем около двадцати сантиметров принесли откуда-то еще специально. Всё это, подчеркивают авторы, признаки обычного христианского погребения — ориентация по линии восток-запад, выложенные плитами, кирпичами и черепицей стенки могилы, отсутствие погребального инвентаря.

Одна деталь позволяет предположить, что дети были нездоровы. При промывке грунта исследователи нашли крошечную, длиной пять миллиметров, косточку — добавочное шейное ребро. У взрослых это анатомическая особенность, встречающаяся у 1–6% людей, но у младенцев она связана с нарушениями работы генов развития и часто сопровождает хромосомные аномалии, пороки развития и недоношенность. Это лишь второй известный науке случай, когда такое ребро удалось найти у древнего младенца. Возраст обоих детей почти совпадает, поэтому авторы допускают, что перед ними близнецы, хотя без генетического анализа это остается гипотезой.

Находка контрастирует с другими подобными. В Ашкелоне в позднеримской канализации лежали вперемешку с костями животных и черепками останки почти сотни новорожденных, и археологи считают их жертвами детоубийства, а в афинском колодце на агоре нашли около 460 человек, большинство из которых умерли при рождении. В Эфесе же всё говорит об обратном — о защите. Авторы предполагают, что недоношенных детей не успели крестить, а некрещеных нельзя было хоронить на кладбище, и заброшенное, но прочное здание в границах древнего священного участка стало компромиссом. Могила пролежала нетронутой больше тысячи лет.