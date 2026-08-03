Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

79.46

EUR

91.19

OIL

83.75

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

279

 

 

 

 

 

Новости

Компания Boeing добилась сертификации самолета 737 Max 7. Процесс растянулся почти на 10 лет на фоне двух авиакатастроф с сотнями жертв

The Insider
Boeing 737 MAX 7. Фото: Getty Images

Boeing 737 MAX 7. Фото: Getty Images

Компания Boeing получила у Федерального управления гражданской авиации (FAA) США сертификат на самолет 737 Max 7, сообщается на сайте регулятора. Процесс сертификации растянулся почти на 10 лет из-за двух аварий с жертвами и обнаруженных недостатков в качестве.

Как говорится в заявлении FAA, на протяжении этого времени управление проверяло системы управления полетом, оценивало безопасность всех систем, «а также требовало проведения испытаний, внесения изменений в конструкцию и проведения дополнительного анализа, когда это было необходимо».

FAA потребовало, в частности, «обновления программного обеспечения управления полетом, системы оповещения летного экипажа и [внедрения] модернизированной противообледенительной системы двигателя. Эти изменения предоставляют пилотам более четкую информацию и предупреждения, а также предотвращают перегрев воздухозаборника двигателя и потенциальное ослабление окружающей конструкции».

Выданный FAA сертификат позволяет Boeing начать производство 737 Max 7 для коммерческой эксплуатации. Как говорится в заявлении компании, также опубликованном 3 августа, первым покупателем нового самолета станет американская авиакомпания Southwest Airlines. Самолет 737-7 вмещает 135–160 пассажиров, дальность его полета до — 7040 км.

Катастрофы с самолетами семейства 737 Mах произошли в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии. В результате крушения этих лайнеров погибли в общей сложности 346 человек. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на 20 месяцев — до ноября 2020 года.

Как рассказал в беседе с The Insider авиационный аналитик, основатель Leeham News Скотт Хэмилтон, сертификация 737 Max 7 застопорилась не из-за недостатков конкретной модели, а из-за того, что FAA поставило под сомнение качество всей линейки.

«Кризис с Max начался в марте 2019 года, после второй катастрофы. Насколько я помню, в то время Max 7 уже проходил летные испытания, и вся программа подверглась новой проверке со стороны FAA, вплоть до мельчайших деталей. Затем возникли проблемы с обледенением двигателей/гондол, и было принято решение, что Boeing должен отложить поставки моделей 7 и 10 до тех пор, пока не будет разработано решение, которое не потребует модернизации самолетов.

Также существовала напряженность между Boeing и FAA из-за количества вопросов, которые задавало FAA, и процесса их решения. Как ни странно, всё это по-прежнему решалось на бумаге, а не в электронном виде. FAA задавало вопросы. Boeing отвечал. Это иногда порождало еще больше вопросов и еще больше ответов; и так снова и снова. Насколько мне известно, никакие особенности именно Max 7 не были причиной задержек.

Max 7 — это просто уменьшенная версия Max 8, поэтому с ним не должно возникнуть никаких новых проблем, которые еще не возникли за период эксплуатации Max 8. Также ожидается, что Max 10 будет сертифицирован до конца года».

Дэвид Камински-Морроу, редактор одного из ведущих мировых отраслевых авиационных изданий FlightGlobal, отметил, что на процесс сертификации повлияла также пандемия Covid-19.

«Эксплуатация самолетов 737 Max была приостановлена, а их система управления полетом подверглась модернизации перед повторной сертификацией. Приоритет был отдан обновлениям моделей Max 8 и Max 9, поскольку они были наиболее популярными и уже эксплуатировались авиакомпаниями. Это отложило разработку других вариантов, Max 7 и Max 10.

Вдобавок к этому, пандемия Covid-19 привела к замедлению активности в индустрии воздушного транспорта и перебоям в цепочках поставок. Как раз в тот момент, когда началось восстановление [после пандемии], техническая проблема с противообледенительной системой двигателя побудила FAA настоять на ее переработке. Внимание к соблюдению компанией Boeing правил безопасности еще больше усилилось в 2024 году, после инцидента, когда на самолете 737 Max 9 сорвало аварийную дверь [во время полета]».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  3. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  4. Бюджет без правил. Переведя финансы в режим «ручного управления», правительство лишило рынок остатков предсказуемости
  5. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте