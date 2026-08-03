Компания Boeing добилась сертификации самолета 737 Max 7. Процесс растянулся почти на 10 лет на фоне двух авиакатастроф с сотнями жертв

Компания Boeing получила у Федерального управления гражданской авиации (FAA) США сертификат на самолет 737 Max 7, сообщается на сайте регулятора. Процесс сертификации растянулся почти на 10 лет из-за двух аварий с жертвами и обнаруженных недостатков в качестве.

Как говорится в заявлении FAA, на протяжении этого времени управление проверяло системы управления полетом, оценивало безопасность всех систем, «а также требовало проведения испытаний, внесения изменений в конструкцию и проведения дополнительного анализа, когда это было необходимо».

FAA потребовало, в частности, «обновления программного обеспечения управления полетом, системы оповещения летного экипажа и [внедрения] модернизированной противообледенительной системы двигателя. Эти изменения предоставляют пилотам более четкую информацию и предупреждения, а также предотвращают перегрев воздухозаборника двигателя и потенциальное ослабление окружающей конструкции».

Выданный FAA сертификат позволяет Boeing начать производство 737 Max 7 для коммерческой эксплуатации. Как говорится в заявлении компании, также опубликованном 3 августа, первым покупателем нового самолета станет американская авиакомпания Southwest Airlines. Самолет 737-7 вмещает 135–160 пассажиров, дальность его полета до — 7040 км.

Катастрофы с самолетами семейства 737 Mах произошли в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии. В результате крушения этих лайнеров погибли в общей сложности 346 человек. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на 20 месяцев — до ноября 2020 года.

Как рассказал в беседе с The Insider авиационный аналитик, основатель Leeham News Скотт Хэмилтон, сертификация 737 Max 7 застопорилась не из-за недостатков конкретной модели, а из-за того, что FAA поставило под сомнение качество всей линейки.

«Кризис с Max начался в марте 2019 года, после второй катастрофы. Насколько я помню, в то время Max 7 уже проходил летные испытания, и вся программа подверглась новой проверке со стороны FAA, вплоть до мельчайших деталей. Затем возникли проблемы с обледенением двигателей/гондол, и было принято решение, что Boeing должен отложить поставки моделей 7 и 10 до тех пор, пока не будет разработано решение, которое не потребует модернизации самолетов. Также существовала напряженность между Boeing и FAA из-за количества вопросов, которые задавало FAA, и процесса их решения. Как ни странно, всё это по-прежнему решалось на бумаге, а не в электронном виде. FAA задавало вопросы. Boeing отвечал. Это иногда порождало еще больше вопросов и еще больше ответов; и так снова и снова. Насколько мне известно, никакие особенности именно Max 7 не были причиной задержек. Max 7 — это просто уменьшенная версия Max 8, поэтому с ним не должно возникнуть никаких новых проблем, которые еще не возникли за период эксплуатации Max 8. Также ожидается, что Max 10 будет сертифицирован до конца года».

Дэвид Камински-Морроу, редактор одного из ведущих мировых отраслевых авиационных изданий FlightGlobal, отметил, что на процесс сертификации повлияла также пандемия Covid-19.