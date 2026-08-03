WP: Не менее 50 полицейских в США использовали камеры Flock для слежки за женщинами

Как минимум 50 сотрудников правоохранительных органов США были обвинены или заподозрены в использовании систем автоматического распознавания номерных знаков для слежки за женщинами без их ведома и согласия. Об этом говорится в расследовании газеты The Washington Post, проанализировавшей тысячи страниц судебных документов и внутренних полицейских отчетов, а также опросившей семерых пострадавших.

По данным издания, в 26 случаях полицейские использовали технологию, чтобы следить за женами, девушками, бывшими партнершами или их новыми возлюбленными, а в 46 из выявленных эпизодов применялась система Flock — крупнейшая в стране сеть дорожных камер, распознающих номера машин. Она насчитывает более 120 тысяч устройств в более чем шести тысячах населенных пунктов и фиксирует 20 млрд сканирований номеров в месяц. В остальных случаях использовались конкурирующие продукты. Журналисты отмечают, что Flock предоставляет полицейским управлениям широкую свободу в том, включать ли настройки, способные предотвратить злоупотребления, — например, обязательное указание номера уголовного дела при каждом запросе, — и что во многих ведомствах контроль за использованием системы остается минимальным.

Одним из показательных случаев называется преследование 50-летней Марси Бейкли ее бывшим партнером Майклом Стеффманом, который на момент событий возглавлял полицию городка Браселтон в штате Джорджия. По данным сайта Have I Been Flocked, агрегирующего журналы полицейских запросов, Стеффман искал номера машин Бейкли и ее дочери-подростка около 600 раз, из-за чего женщина устанавливала камеры возле дома и проверяла машину на трекеры, не подозревая, что источником утечки информации о ее перемещениях была именно база Flock. Стеффмана задерживали в ноябре по обвинению в преследовании, домогательствах и злоупотреблении системой распознавания номеров, но до суда дело не дошло — в апреле его нашли мертвым дома, по данным следствия, в результате самоубийства.

Основатель и глава Flock Гарретт Лэнгли заявил The Washington Post, что злоупотребления системой неизбежны, поскольку «человеческую природу изменить нельзя», и что компания делает ставку на выявление нарушений постфактум через журналы аудита, а не на предотвращение самих запросов. При этом журналисты обнаружили случаи, когда полицейские продолжали пользоваться системой даже после того, как ведомства получали сигналы о ее неправомерном использовании. Часть пострадавших женщин узнавали о слежке только после уведомлений от служб внутренних расследований или самостоятельной проверки истории запросов по своим номерам через сторонние сервисы.

Ранее сообщалось, что несколько американских городов начали отказываться от камер Flock Safety после того, как выяснилось, что собранные ими данные передавались федеральным ведомствам, включая иммиграционную службу ICE, а критики указывали на риск идентификации людей по внешности и одежде.