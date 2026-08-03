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Новости

Дания расширяет военное присутствие на Фарерах для мониторинга российской военной угрозы. Компании из России ловят рыбу в акватории островов

The Insider
Фото: Ritzau Scanpix

Фото: Ritzau Scanpix

Дания и Фарерские острова (автономный регион в составе королевства) заключили соглашение о расширении военного присутствия королевства на архипелаге, начиная с 2026 года. Об этом сообщил телеканал TV 2 со ссылкой на датского министра обороны Йеппе Брууса. Целью мониторинга станет отслеживание российской угрозы в регионе. 

Соглашение о расширении военного присутствия на Фарерах было заключено во время визита Брууса на острова. Соответствующая договоренность была достигнута с фарерским министром иностранных дел и рыболовства Стейгом Нильсеном. Датский министр заявил:

«Мы — великое королевство и в последнее время наращиваем свое военное присутствие по всему Арктическому региону и в Северной Атлантике. Поэтому вполне естественно, что мы также увеличиваем наше присутствие на Фарерских островах».

Это решение стало частью кампании по перевооружению в Арктическом регионе и Северной Атлантике. Цель — отслеживание военной активности противника, включая Россию. Между Фарерами и РФ действует соглашение об обмене квотами на вылов рыбы. Копенгаген называет этот договор внутренним делом островов.

Детали соглашения еще предстоит утвердить. Однако оно может включать патрулирование истребителями F-35, а также размещение на островах фрегатов и транспортных самолетов.

Фарерские острова — автономный самоуправляемый регион с населением около 55 тысяч человек в составе Датского королевства, включающего также Гренландию и непосредственно Данию. Как отмечает TV 2, сейчас датские вооруженные силы имеют относительно ограниченное постоянное присутствие на Фарерах. В частности, в столице региона Торсхавне находится местное отделение Арктического командования королевства.

В 2022 году Копенгаген договорился с автономией об установке крупной радиолокационной станции (РЛС) на вершине горы Сорнфелли, где со второй половины XX века уже действовала РЛС, но прекратила работать в 2007–2008 годах. Ожидается, что ее строительство будет завершено к 2030 году. В ее задачи, в частности, будет входить отслеживание российских кораблей и самолетов.

Как отмечает TV 2, руководство Фарерских островов последние годы подвергается критике за сотрудничество с РФ. У России с регионом действует соглашение от 1977 года, заключенное еще во времена СССР, об обмене квотами на ловлю рыбы. Таким образом, подчеркивает издание, жители Фарер вносят вклад в российскую экономику, пока Копенгаген предупреждает о росте военной угрозы для Европы со стороны России. Однако, по словам Брууса, Дания не собирается влиять на свою автономию в этом деле:

«Соглашение о рыболовстве — это вопрос между Россией и Фарерскими островами, поэтому я не буду в него вмешиваться. Но мы, конечно, прекрасно осведомлены о российском присутствии на Фарерских островах. Как в военном, так и в экономическом плане».

Ранее Копенгаген заявил о расширении военного присутствия в Гренландии. Однако это произошло не из-за российской угрозы, а из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома не раз высказывал намерения взять крупнейший в мире остров под суверенитет США и не исключал для этого даже силового сценария. 

В опубликованном в конце прошлого года отчете Датской службы военной разведки Россия наряду с Китаем и США перечислялась среди стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности. Стратегическое значение региона растет по мере обострения отношений между Россией и Западом, отмечали составители доклада. Кроме того, в прошлом году власти соседней Германии сообщали о всплеске активности неопознанных беспилотников: журналисты выявили связь между пролетами этих дронов и маршрутами трех судов, связанных с Россией. 

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