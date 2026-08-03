Отмена доплат за лекарства в США ударит по тем, у кого лекарственный полис не входит в общий план страхования Medicare — эксперт

Американские центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) объявили о завершении временной программы, которая два года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. Решение затронет примерно 25 млн человек. О размере взносов на 2027 год они узнают осенью 2026 года, то есть перед промежуточными выборами в Конгресс.

Глава CMS Мехмет Оз заявил, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды долларов налогоплательщиков страховым компаниям (в 2026 году программа обошлась ведомству примерно в $3,6 млрд). По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на $10 в месяц. Демократы назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий медстрахования по системе Obamacare.

Марк Фендрик, врач общей практики и директор Центра ценностно-ориентированного страхового дизайна Мичиганского университета, изучающий влияние расходов на здравоохранение на поведение пациентов, рассказал в интервью The Insider, что удар придется не на всех участников Medicare, а на тех, кто пользуется автономными планами лекарственного покрытия. По его словам, подорожание с высокой вероятностью подтолкнет часть таких людей перейти в планы Medicare Advantage: