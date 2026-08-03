Отмена доплат за лекарства в США ударит по тем, у кого лекарственный полис не входит в общий план страхования Medicare — эксперт

Американские центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) объявили о завершении временной программы, которая два года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D. Решение затронет примерно 25 млн человек. О размере взносов на 2027 год они узнают осенью 2026 года, то есть перед промежуточными выборами в Конгресс.
Глава CMS Мехмет Оз заявил, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды долларов налогоплательщиков страховым компаниям (в 2026 году программа обошлась ведомству примерно в $3,6 млрд). По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на $10 в месяц. Демократы назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий медстрахования по системе Obamacare.
Марк Фендрик, врач общей практики и директор Центра ценностно-ориентированного страхового дизайна Мичиганского университета, изучающий влияние расходов на здравоохранение на поведение пациентов, рассказал в интервью The Insider, что удар придется не на всех участников Medicare, а на тех, кто пользуется автономными планами лекарственного покрытия. По его словам, подорожание с высокой вероятностью подтолкнет часть таких людей перейти в планы Medicare Advantage:
«Завершение этой временной программы, известной как Part D Premium Stabilization Demonstration, приведет к тому, что многие из примерно 25 млн участников Medicare, оформивших автономные планы лекарственного покрытия — то есть не связанные с Medicare Advantage, — с января 2027 года, скорее всего, будут платить за лекарства больше.
Закон о снижении инфляции переложил часть стоимости лекарств с пациентов на страховые планы, и страховщики, ведущие автономные планы Part D, которыми пользуются участники традиционной Medicare, заявили о повышении взносов. Чтобы смягчить эффект непопулярного подорожания, администрация Байдена в 2024 году создала добровольный демонстрационный проект, заработавший с планового 2025 года.
Основная причина отмены — вероятно, желание сократить федеральные расходы и представление администрации о том, что выгода от субсидии доставалась участникам Medicare не полностью, а часть денег оседала у страховых компаний.
Я считаю вероятным исходом переход из традиционной Medicare в Medicare Advantage. Более низкие взносы, меньшие доплаты за медицинские услуги и дополнительные льготы вроде стоматологии и офтальмологии привлекательны для людей на фиксированном доходе. Но за этой экономией стоят меньший выбор врачей и более жесткое управление доступом к услугам, например требование предварительного согласования.
Было ли это целью Белого дома, сказать сложно. Его представители хвалили планы Medicare Advantage, но принятые до сих пор меры не все играют им на руку и, вероятно, повлияют на приток участников в эти планы разнонаправленно.
Реальные взносы изменятся только в 2027 году, но в середине–конце сентября CMS опубликует планы, взносы и списки препаратов на 2027 год. Тогда же для каждого плана страховщики обязаны разослать участникам уведомление об изменениях, которое редко кто читает. Период выбора плана идет с 15 октября по 7 декабря, поэтому часть людей узнает о росте взносов еще до дня голосования в ноябре».