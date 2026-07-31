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Новости

По решению администрации Трампа пожилые американцы лишатся субсидий на лекарства по программе Medicare

The Insider
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Администрация Дональда Трампа сворачивает временную программу субсидий, которая два года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D, — с 2027 года пожилые американцы будут платить за него больше. О таком решении на этой неделе объявили Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS), передает Associated Press.

Субсидии ввела администрация Джо Байдена в 2024 году, чтобы смягчить для пациентов последствия закона о снижении инфляции, принятого в 2022 году. Программу Part D используют около 25 млн человек. О размере взносов на 2027 год они узнают осенью, когда будут голосовать на ноябрьских промежуточных выборах. Демократы уже назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий по системе субсидий медстрахования Obamacare. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер написал в Twitter (X):

«Администрация Трампа прямо сейчас повышает расходы на рецептурные лекарства для 25 млн пожилых людей. Бессердечно, жестоко и абсолютно сознательно».

Глава CMS Мехмет Оз заявил во вторник, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды долларов налогоплательщиков страховым компаниям, — в 2026 году программа обошлась ведомству примерно в $3,6 млрд. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на $10 в месяц, а у части подписчиков даже снизятся. Оз добавил, что у каждого участника программы сохраняется доступ к недорогим планам, а власти продолжат снижать цены на лекарства, в том числе через сделки по принципу наибольшего благоприятствования и через препараты для снижения веса за $50 в месяц.

В 2026 году участники Part D платили в среднем $36 в месяц, подсчитал исследовательский центр KFF, а субсидия, по данным Консультативной комиссии по выплатам Medicare (MedPAC), снижала средний взнос на $16. Решение не затрагивает годовой потолок собственных расходов на лекарства: в 2026 году он составляет $2100, а на 2027-й прогнозируется на уровне $2400. Сколько человек в итоге столкнется с подорожанием и насколько, пока неизвестно, поскольку планы можно менять ежегодно, а цены на них сильно различаются. Данные о взносах следующего года CMS обещает опубликовать в сентябре.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп требует от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего сократить детский календарь прививок и активнее доказывать связь вакцин с аутизмом.

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