По решению администрации Трампа пожилые американцы лишатся субсидий на лекарства по программе Medicare

Администрация Дональда Трампа сворачивает временную программу субсидий, которая два года сдерживала рост страховых взносов по лекарственному покрытию Medicare Part D, — с 2027 года пожилые американцы будут платить за него больше. О таком решении на этой неделе объявили Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS), передает Associated Press.

Субсидии ввела администрация Джо Байдена в 2024 году, чтобы смягчить для пациентов последствия закона о снижении инфляции, принятого в 2022 году. Программу Part D используют около 25 млн человек. О размере взносов на 2027 год они узнают осенью, когда будут голосовать на ноябрьских промежуточных выборах. Демократы уже назвали решение частью общей линии на удорожание медицины наряду с сокращением расходов на Medicaid и истечением субсидий по системе субсидий медстрахования Obamacare. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер написал в Twitter (X):

«Администрация Трампа прямо сейчас повышает расходы на рецептурные лекарства для 25 млн пожилых людей. Бессердечно, жестоко и абсолютно сознательно».

Глава CMS Мехмет Оз заявил во вторник, что отказ от субсидий не позволит направлять миллиарды долларов налогоплательщиков страховым компаниям, — в 2026 году программа обошлась ведомству примерно в $3,6 млрд. По его оценке, для большинства участников Medicare взносы вырастут менее чем на $10 в месяц, а у части подписчиков даже снизятся. Оз добавил, что у каждого участника программы сохраняется доступ к недорогим планам, а власти продолжат снижать цены на лекарства, в том числе через сделки по принципу наибольшего благоприятствования и через препараты для снижения веса за $50 в месяц.

В 2026 году участники Part D платили в среднем $36 в месяц, подсчитал исследовательский центр KFF, а субсидия, по данным Консультативной комиссии по выплатам Medicare (MedPAC), снижала средний взнос на $16. Решение не затрагивает годовой потолок собственных расходов на лекарства: в 2026 году он составляет $2100, а на 2027-й прогнозируется на уровне $2400. Сколько человек в итоге столкнется с подорожанием и насколько, пока неизвестно, поскольку планы можно менять ежегодно, а цены на них сильно различаются. Данные о взносах следующего года CMS обещает опубликовать в сентябре.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп требует от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего сократить детский календарь прививок и активнее доказывать связь вакцин с аутизмом.