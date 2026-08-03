Губернатор Ленобласти пообещал «воспитательные рейды» среди цыган, чтобы «привести их в чувство». Силовики провели массовые проверки

Силовики составили шесть протоколов по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей и нарушении правил воинского учета. Участковые также подготовили шесть рапортов о якобы незаконном подключении 89 домов к коммунальной инфраструктуре. Как утверждается, полицейские также изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и десятки патронов.

Рейд прошел через две недели после того, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал организовать «воспитательные» рейды в Янино:

«Что касается цыган. Здесь тема сложная, но решаемая. Периодически мы проводим так называемые специализированные воспитательные рейды, чтобы их немножко приводить в чувство и обязывать заниматься нормальным образом жизни, соблюдать все необходимое законодательство».

Это как минимум второй подобный рейд во Всеволожском районе за два с половиной месяца. В мае полиция отчиталась о проверке в Верхних Осельках более 280 человек и десятков домов, а 18 жителей задержали. Тогда силовики составили 23 административных протокола и вручили пяти жителям повестки в военкомат.

Подобные рейды российские силовики проводят регулярно. Часто целью становятся иностранцы. Проверки устраивали на рынках, стройках, складах, в торговых центрах, аэропортах, мечетях, фитнес-клубах и возле станций метро. Приезжих задерживали за миграционные нарушения и выдворяли, а недавно получивших российское гражданство мужчин доставляли в военкоматы, вручали им повестки и предлагали подписать контракты с Минобороны. The Insider рассказывал об одновременных массовых рейдах в нескольких регионах страны.