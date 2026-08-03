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Новости

Ущерб ЕС от пожаров и экстремальных температур в этом году превысил €3 млрд. Эта сумма уже выше среднегодовых потерь

The Insider
Фото: AFP/Getty Images

Фото: AFP/Getty Images

Лесные пожары и аномальная жара, охватившие Францию, Испанию и другие страны Европы, уже обошлись этим странам более чем в €3 млрд в этом году. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственный анализ. По оценкам Еврокомиссии, в среднем ежегодный ущерб от подобных явлений составляет €2,5 млрд. Подсчеты FT учитывают положение дел только в пяти наиболее пострадавших государствах, то есть реальные потери еще выше.

Как отмечает FT, за первые два месяца пожароопасного сезона сгорело почти полмиллиона гектаров. Экономический ущерб пяти наиболее затронутых пожарами стран — Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии — составил €3,1 млрд. 

Анализ FT основан на методологии расчетов Еврокомиссии и совпадает с вычислениями французского правительства. Он отражает так называемую стоимость восстановления выгоревших территорий до их первоначального состояния. От страны к стране средняя стоимость устранения ущерба на одном гектаре различается в зависимости от типа растительности и возраста леса. При этом подсчеты не отражают в полной мере существующие на данный момент потери Греции. Кроме того, в них не включены данные из других стран Евросоюза. Поэтому, подчеркивает издание, реальный ущерб будет выше этой оценки.

Общий же ущерб от аномальных температур окажется еще больше: страховым компаниям, домохозяйствам и предприятиям еще только предстоит подсчитать убытки от повреждения имущества, неурожая, сбоев логистики и падения туризма в разгар лета.

Еще одна проблема с пока не рассчитанными последствиями — падение уровня воды в реках Рейн и Дунай. Из-за ситуации на последнем Румыния, например, была вынуждена остановить один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», а Венгрия в ближайшее время может остановить работу АЭС «Пакш», которая вырабатывает почти половину электроэнергии в стране. Причина — нехватка воды в Дунае, с помощью которой охлаждаются реакторы. Румынские власти даже решили взорвать скалу на реке, чтобы перенаправить потоки воды к АЭС.

С конца мая Европа пережила уже три крупные волны жары. По предварительным данным всего пяти европейских стран, экстремальные температуры привели как минимум к 10 тысячам избыточных смертей.

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