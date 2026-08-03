Италия досмотрела танкер российского «теневого флота» в Средиземном море

Итальянские военные накануне утром провели инспекцию на судне российского «теневого флота» Toa Payoh (IMO: 9298492) в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Танкер был перехвачен к югу от сицилийского острова Пантеллерия. На его борт высадилась инспекция для проверки его национальной принадлежности, а точнее — действительности флага, под которым он ходит.

Суда «теневого флота» нередко используют так называемый ложный флаг, когда указывают свою регистрацию в определенной юрисдикции, но подтверждений этому нет ни в одной базе. Танкер Toa Payoh ходит под флагом Камеруна. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, судно перешло на камерунскую регистрацию всего неделю назад. Вероятно, именно это и стало поводом для пристального внимания со стороны итальянских властей.