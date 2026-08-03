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Новости

Италия досмотрела танкер российского «теневого флота» в Средиземном море

The Insider
Фото: Ministero Difesa

Фото: Ministero Difesa

Итальянские военные накануне утром провели инспекцию на судне российского «теневого флота» Toa Payoh (IMO: 9298492) в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны страны. 

Танкер был перехвачен к югу от сицилийского острова Пантеллерия. На его борт высадилась инспекция для проверки его национальной принадлежности, а точнее — действительности флага, под которым он ходит. 

Суда «теневого флота» нередко используют так называемый ложный флаг, когда указывают свою регистрацию в определенной юрисдикции, но подтверждений этому нет ни в одной базе. Танкер Toa Payoh ходит под флагом Камеруна. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, судно перешло на камерунскую регистрацию всего неделю назад. Вероятно, именно это и стало поводом для пристального внимания со стороны итальянских властей. 

X (Twitter)https://twitter.com/EpochItalia/status/2084163425668595930

Судя по базе данных Equasis, как минимум с начала марта танкер ходил под флагом Мадагаскара. Аналитики Equasis ставили под сомнение действительность этой регистрации, помечая флаг как ложный. 

Досмотр судна длился около двух часов. Само оно не было задержано: как уточняет агентство, у этой военно-морской миссии Италии не было таких полномочий. 

Сейчас изучаются документы, полученные в ходе проверки. Reuters отмечает, что в дальнейшем они могут быть использованы национальными властями для последующего задержания судна, если это потребуется. 

The Insider / Starboard Maritime Intellegence

The Insider / Starboard Maritime Intellegence

Toa Payoh уже продолжил свой путь. К ночи на 3 августа он дошел до побережья Ливии. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, в середине июля судно вышло из Бенина, его конечной точкой назначения является турецкий порт Чанаккале. 

Воскресная операция по досмотру Toa Payoh последовала за инспекцией танкера MV SOUTH STAR (IMO: 9263186) европейскими властями 20 июля. Судно тоже подозревали в использовании ложного флага, но задерживать не стали. 

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