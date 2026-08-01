США сделали постоянными визовые залоги до $20 тысяч для граждан Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и еще 47 стран

Госдепартамент США сделал постоянной программу, по которой граждане 50 стран при получении американских туристических и деловых виз могут быть обязаны внести возвратный залог до $20 тысяч. В список входят Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, а большинство остальных государств находятся в Африке. Новые правила вступят в силу 3 августа, следует из уведомления, подготовленного для публикации в Федеральном реестре.

Программа распространяется на визы категорий B1 и B2, которые выдаются для деловых и туристических поездок. Размер залога определяет сотрудник консульства. Деньги должны вернуть, если обладатель визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог может быть удержан, если человек нарушит условия пребывания в стране.

До сих пор программа действовала в пилотном режиме. Заявителям могли назначить залог в размере $5 тысяч, $10 тысяч или $15 тысяч. Теперь минимальный вариант в $5 тысяч отменяется, а максимальная сумма увеличивается до $20 тысяч. Госдепартамент заявил, что результаты пилотного проекта показали эффективность залогов для предотвращения превышения разрешенного срока пребывания.

По данным Associated Press, в 2024 году граждане стран, впоследствии включенных в программу, просрочили разрешенный срок пребывания в США почти в 45,5 тысячи случаев. За первые 10 месяцев действия пилотного проекта таких случаев было менее 50. При этом программа существенно сократила число легальных поездок: под требование о залоге попали около 20 тысяч заявителей вместо ожидавшихся 2 тысяч, почти половина из них отказалась вносить деньги, а число выданных гражданам этих стран виз упало на 83%.

Американские власти объясняют программу борьбой с нарушителями визового режима. Правозащитники и организации, защищающие права мигрантов, считают, что залоги будут препятствовать законным поездкам в США, поскольку многие заявители не могут временно заморозить сумму до $20 тысяч. В дальнейшем Госдепартамент сможет добавлять в программу новые страны.