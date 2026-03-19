Госдеп США расширил программу залога за американскую визу в размере $15 тысяч и добавил в нее Грузию и еще 11 стран

Госдепартамент США со 2 апреля распространит программу визового залога на 50 стран — граждане этих государств при получении деловых и туристических виз B1 и B2 будут обязаны внести $15 тысяч. Залог возвращается тем, кто вовремя покинул США или не воспользовался визой.

К уже действующему списку из 38 государств добавятся 12 новых: Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа — Новая Гвинея, Сейшелы и Тунис. Большинство стран в программе — африканские. Госдепартамент оставляет за собой право включать в нее новые государства на основании оценки миграционных рисков.

По данным ведомства, программа уже доказала свою эффективность: из почти тысячи иностранцев, получивших визы на условиях залога, 97% вернулись домой в установленные сроки. Чиновники обращают внимание на то, что в последний год президентства Байдена более 44 тысяч граждан тех же 50 стран нарушили сроки пребывания в США.

Госдепартамент утверждает, что расширение программы экономит американским налогоплательщикам до $800 млн ежегодно, поскольку средняя стоимость депортации одного нелегально находящегося в стране иностранца превышает $18 тысяч.

Визовый залог — часть масштабного ужесточения миграционной политики администрации Трампа. Ранее сообщалось, что Белый дом намерен расширить запрет на въезд примерно на 39 стран: на тот момент полностью был запрещен въезд для граждан 12 государств, еще семь находились под частичными ограничениями. Тогдашняя министр внутренней безопасности Кристи Ноем рекомендовала Трампу запретить въезд гражданам всех стран, которые, по ее выражению, «наводняют нацию». Указ президента был издан и вступил в силу 1 января 2026 года.

