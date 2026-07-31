Суд в Польше отпустил из СИЗО обвиняемого в организации нападения на Леонида Волкова. Он провел под арестом почти два года

Окружной суд Варшавы освободил из-под стражи российского юриста Анатолия Блинова, которого обвиняют в организации нападений на Леонида Волкова и других российских оппозиционеров. Блинова перевели под полицейский надзор. Рассмотрение дела продолжается.

Прокуратура просила оставить обвиняемого под стражей до 4 сентября. По мнению обвинения, Блинов может скрыться, оказать давление на свидетелей. В свою очередь, защита настаивала на немедленном освобождении. Адвокаты указали, что Блинов находится под временным арестом с середины сентября 2024 года — почти два года. По словам защитников, это предельный срок такого содержания под стражей по польскому законодательству.

Полицейский надзор предполагает, что Блинов должен периодически отмечаться в полиции и не может покидать место пребывания без разрешения органов внутренних дел.

Леонид Волков, присутствовавший на заседании, рассказал, что Блинов «начал давать показания по существу предъявленных ему обвинений». По его словам, еще на предварительном слушании в июне судья предупредила об истечении двухлетнего срока содержания Блинова под стражей. Согласно польскому УПК, продлить арест после этого срока может только апелляционный суд и лишь «в исключительном случае»:

«В целом это правильно, конечно. Содержание в СИЗО — суровая мера пресечения и, вообще говоря, в нормальной стране должна применяться избирательно. Вон, как в США, — значительная часть обвиняемых выходит под залог, а потом ходит в суды в гражданском и не сидит в клетках».

Подсудимому предъявлены обвинения по пяти эпизодам. Как писал The Insider, среди них — организация нападения на Волкова в Вильнюсе, подготовка несостоявшейся атаки на него в Нью-Йорке, нападение на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине и поджог установленной в Вильнюсе копии камеры ШИЗО, в которой держали Алексея Навального. Пятый эпизод связан с поддельным польским водительским удостоверением.

По версии прокуратуры, преступления совершались по заказу одного человека, имя которого названо только в закрытой части процесса. «Медиазона» писала, что следствие считает заказчиком бизнесмена Леонида Невзлина. Сам Невзлин ранее отрицал причастность к нападениям. Блинов также не признает вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В декабре 2024 года суд уже разрешал освободить Блинова под залог в размере 200 тысяч злотых. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в феврале 2025 года апелляционный суд оставил обвиняемого под стражей.