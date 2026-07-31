Соратник Дурова, бросавший из окна пятитысячные купюры в Петербурге, запросил гражданство Боснии. Несколько министров выступили против

Вице-президент Telegram Илья Перекопский подал заявление на получение гражданства Боснии и Герцеговины как человек, представляющий «особую пользу» для государства. Его заявление включили под № 69 в повестку заседания Совета министров. Однако вопрос сняли до голосования, поэтому решения о предоставлении Перекопскому гражданства пока нет.

По данным боснийского издания Klix, с января Перекопский формально работает лингвистом в банялукской компании EVA Genesis. В поданных документах также говорится, что в марте он получил разрешение на временное проживание в Боснии и Герцеговине. При этом в публичных аккаунтах предпринимателя местом его проживания указан Дубай.

Предоставить гражданство Перекопскому рекомендовала Торгово-промышленная палата Республики Сербской. В обосновании говорилось, что топ-менеджер Telegram намерен приобрести долю в EVA Genesis и вложить значительные средства в информационные технологии, цифровые коммуникации, маркетинг и индустрию моды. Как писало «Радио Свобода», компания была зарегистрирована в апреле 2025 года с капиталом в одну конвертируемую марку — около 50 евроцентов.

Владелица EVA Genesis, гражданка России Людмила Будилова сама получила боснийский паспорт в сентябре 2025 года как лицо, имеющее особое значение для экономики. Выдать ей паспорт также предложила Торгово-промышленная палата Республики Сербской.

Перед рассмотрением заявления Перекопского власти получили заключения разведывательного агентства, миграционной службы и законодательного управления, однако их содержание засекречено. По данным «Радио Свобода», вопрос сняли с повестки для дополнительных проверок.

Против предоставления Перекопскому гражданства выступили четверо министров-бошняков — Эльмедин Конакович, Эдин Форто, Зукан Хелез и Севлид Хуртич, пишет местное издание Klix. Поскольку для выдачи паспорта требовалось согласие всех присутствовавших членов Совета министров, предложение не прошло бы голосование. При этом его могут снова включить в повестку одного из следующих заседаний.

Перекопский учился вместе с Павлом Дуровым и участвовал в развитии соцсети «ВКонтакте», где позднее стал вице-президентом. В мае 2012 года они запускали из окна офиса соцсети в доме Зингера в Петербурге бумажные самолетики с пятитысячными купюрами, из-за которых прохожие внизу толкались и дрались.