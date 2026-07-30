РБК: Экс-глава Удмуртии Бречалов возглавит железнодорожного оператора «СГ-Транс», ранее отобранного у владельцев по иску Генпрокуратуры

Александр Бречалов, ушедший 29 июля с поста главы Удмуртии, возглавит компанию «СГ-Транс», сообщил РБК источник, близкий к администрации президента, а также подтвердил человек, знакомый с назначениями на рынке железнодорожных операторов. Источники издания в АП, а также близкие к руководству Удмуртии и «Единой России» подтвердили, что Бречалов давно хотел уйти с поста главы региона и вернуться в бизнес.

«СГ-Транс» — крупнейший в России собственник парка вагонов, предназначенных для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. В апреле 2025 года суд по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства группу «Вектор рейл», в структуру которой входит «СГ-Транс». Ответчиками по иску выступали Алексей Тайчер, Салман Бабаев и его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы, а также принадлежащая им «Вектор рейл».

Генпрокуратура требовала взыскать с ответчиков 30 млрд рублей, которые, как утверждалось, они вывели из структур РЖД. По данным надзорного ведомтсва, на эти средства, бизнесмены приобретали высоколиквидные активы, которые оформляли на своих родственников и подконтрольных лиц. Генпрокуратура требовала обратить эти средства в доход государства как имущество, полученное коррупционным путем. В иске также фигурировала Федеральная грузовая компания (ФГК — крупнейший в России оператор по объему парка, контролируется РЖД).

Тайчер в апреле 2026 года был признан виновным по трем эпизодам мошенничества на общую сумму 1,2 млрд рублей и приговорен к 11 годам колонии.

В 2022–2025 годах «СГ-Транс» получал выручку в размере более 15 млрд рублей в год. По итогам 2025 года чистая прибыль компании упала до 2,1 млрд рублей — с 5,95 млрд рублей годом ранее. Компания была выставлена на торги, но пока продать ее не удается.

29 июля Владимир Путин освободил Александра Бречалова от должности главы Удмуртии. Врио главы региона назначена экс-глава удмуртского Минсельхоза Ольга Абрамова.

Как писал РБК, политическая карьера Бречалова пришлась на то время, когда куратором внутренней политики в Кремле был нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин. Позднее его сменил Сергей Кириенко. «Он [Бречалов] был просто не их человек», — говорит источник, близкий к администрации президента. 30 июля также стало известно, что Путин наградил Бречалова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Бречалов начинал свою политическую карьеру в 2013 году в Общероссийском народном фронте, где был членом центрального штаба, которым руководил Вячеслав Володин. Удмуртию он возглавлял с в 2017 года.