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Путин отправил в отставку главу Удмуртии Бречалова. На его место назначена экс-глава Минсельхоза республики Ольга Абрамова

The Insider
Ольга Абрамова на встрече с Владимиром Путиным. Фото: сайт Кремля

Ольга Абрамова на встрече с Владимиром Путиным. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин указом от 29 июля досрочно отправил в отставку главу Удмуртии Александра Бречалова. Он уволен с формулировкой «по собственному желанию». 

Временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики назначена Ольга Абрамова. Как сообщает пресс-служба главы РФ, Путин уже принял ее в Кремле.

44-летняя Ольга Абрамова — уроженка села Сигаево Сарапульского района Удмуртии. Как пишет ТАСС, она работала в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, была гендиректором агрокомплекса «Бабинский». В 2018 году Абрамова возглавила Минсельхоз Удмуртии, в марте 2020-го получила также должность заместителя председателя правительства. В декабре 2021 года Абрамова покинула пост главы республиканского Минсельхоза, оставшись вице-премьером, курирующим сельское хозяйство. В июле 2023 года сменила Константина Сунцова на посту первого вице-премьера, где отвечала не только за сельское хозяйство, но и за работу всего экономического блока правительства.

В октябре 2024 года Абрамова была назначена на должность советника министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

Бречалов возглавил Удмуртию в 2017 году: он был назначен врио главы региона после задержания тогдашнего главы Удмуртии Александра Соловьëва (его в 2020 году признали виновным во взяточничестве). В сентябре 2017 года Бречалов выиграл досрочные выборы, получив 78,16% голосов. В 2022 году был переизбран, а в 2024-м заявлял, что не исключает возможности пойти на третий срок.

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