Из Бразилии начали массово высылать беременных россиянок — Baza. Ранее меры против «родильного туризма» приняли в Аргентине и Чили

В Бразилии начали массово задерживать на границе беременных россиянок и отправлять их обратно, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, бразильские власти таким образом борются с «родильным туризмом» — когда иностранки приезжают рожать в страну, поскольку по местным законам ребенок, родившийся в Бразилии, сразу получает гражданство.

Сотрудник одного из агентств, которые занимаются организацией поездок в Бразилию на роды, сообщил, что только за два дня на границе развернули больше десяти семей. В четырех случаях россиянам также запретили въезд в страну в будущем.

Как пишет Baza, оспорить отказ во въезде можно через суд, который проходит в тот же день. Например, одной семье удалось добиться запрета на немедленное выдворение из страны, однако беременную россиянку оставили под надзором в зоне аэропорта до следующего заседания.

Ранее в этом году меры против «родильного туризма» приняли в Аргентине, где также можно получить гражданство по праву рождения. В мае вступила в силу миграционная реформа, положившая конец схеме, по которой родители ребенка могли в ускоренном порядке получить ПМЖ и гражданство.

«Предложенные законодательные изменения помогут покончить с „родильным туризмом” — одной из самых распространенных форм злоупотребления миграционным законодательством в последние годы. Он существует исключительно для того, чтобы ребенок стал гражданином Аргентины, позволил бы родителям получить доступ к постоянному месту жительства и в конечном итоге гражданству и аргентинскому паспорту», — утверждали авторы реформы.

В июле стало известно, что власти Чили аннулировали гражданство 24 детей россиян, рожденных в стране между 2021 и 2025 годами.