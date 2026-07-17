В Чили стали массово лишать гражданства детей россиян, приехавших в страну ради «родильного туризма»

Власти Чили начали аннулировать гражданство детей россиян, рожденных в стране в рамках так называемого «родильного туризма». Как выяснило чилийское издание CIPER, 10 марта Национальная миграционная служба направила в Службу регистрации актов гражданского состояния (Registro Civil) письмо о 24 случаях, когда дети родителей-россиян со статусом «иностранцев-транзитников» были записаны чилийцами, хотя конституция страны этого не допускает.

Все 24 ребенка родились между 2021 и 2025 годами, 17 из них были зарегистрированы в Винья-дель-Мар. По данным, полученным CIPER согласно закону о доступе к информации, с марта Registro Civil исправил свидетельства о рождении 62 несовершеннолетних, что означает лишение их гражданства, — при этом ведомство не уточнило гражданство родителей во всех случаях. 24 апреля по фактам таких регистраций было начато служебное расследование.

Согласно статье 10 конституции Чили, гражданство по праву рождения получают все родившиеся на территории страны, за исключением детей «иностранцев-транзитников» — людей, въехавших по временной визе без намерения остаться в Чили. В апреле 2026 года Registro Civil выпустил циркуляр за номером 14, обязавший сотрудников проверять, произошло ли рождение ребенка в период действия временной визы родителей, а в мае — циркуляр № 16, где обрисовывается цель ведомства:

«Предотвратить злоупотребления со стороны иностранцев, которые, находясь в Чили транзитом, пытаются записать своих детей чилийцами при поддержке агентств, продвигающих регистрацию рождения для иностранцев, не имеющих связи с Чили, чтобы получить документ, удостоверяющий личность, и чилийский паспорт».

CIPER обнаружило как минимум два агентства в регионе Вальпараисо, которые помогают россиянкам рожать в Чили и оформлять детям гражданство, — Chile'dren и Chile Kids. На своих сайтах они рекламируют чилийский паспорт как возможность безвизового въезда в США, Канаду, страны ЕС, Великобританию и еще более 160 государств. Chile Kids, принадлежащая натурализованному в Чили россиянину Данису Ильясову, берет за услуги до $12 900, не считая контракта с клиникой стоимостью от $6200. Chile'dren, которой владеет чешский предприниматель Михал Асуйко, предлагает пакеты до $14 900 плюс расходы на клинику от $4000. Компания утверждает, что с ее помощью «2173 счастливые семьи получили гражданство». После выхода циркуляров Chile Kids удалила со своего сайта раздел «Роды с гражданством для ребенка».

По меньшей мере семь семей, чьим детям аннулировали гражданство, обратились в чилийские суды — во всех случаях речь идет о детях родителей-россиян. Апелляционный суд Вальпараисо удовлетворил один из исков и восстановил чилийское гражданство ребенка: родители доказали, что действительно намерены остаться в стране, в том числе купили там недвижимость. Суд указал на «сомнительную конституционность» циркуляра номер 14, законность которого сейчас проверяет Контрольное управление Чили по запросу группы оппозиционных депутатов. Дело передано в Верховный суд.

В мае 2025 года в Аргентине вступила в силу масштабная миграционная реформа: были ужесточены правила получения гражданства и резиденции, отменен бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам и вузам. По данным миграционной службы, только за первый год после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Аргентину на роды приехали более 10 тысяч беременных россиянок, большинство из которых не собирались жить в стране: они рожали детей, передавали дела о гражданстве адвокатам и возвращались в Россию, чтобы потом приехать за готовыми паспортами, писал The Insider.